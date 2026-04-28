Ny nationell infrastrukturplan presenterad – bantningar och skarp kritik mot Trafverket

Regeringen har presenterat en ny infrastrukturplan för åren fram till 2037, med en budget på 1 171 miljarder kronor. Planen innehåller både nya projekt och bantningar, samt skarp kritik mot Trafverkets kostnadskontroll.

Regeringen presenterar en ny nationell infrastrukturplan fram till 2037, med en total budget på 1 171 miljarder kronor. Planen, som i stora drag följer Trafikverkets förslag, fördelar medel till vägar, järnväg ar, sjö- och flygfart.

Flera nya projekt inkluderas, bland annat 4,2 miljarder kronor för att påbörja bygget av två nya järnvägsspår mellan Göteborg och Alingsås, samt påskyndande av fyrspårsutbyggnaden Hässleholm-Lund, etapper på Ostkustbanan och en 2+2-väg mellan Jönköping och Ulricehamn. Samtidigt innebär planen bantningar, framför allt gällande Ostlänken och ett planerat nybygge av järnväg mellan Byarum och Tenhult.

Kostnaderna för Ostlänken har stigit kraftigt, vilket lett till att regeringen begränsar projektet till sträckan som beslutades 2018, vilket innebär att det inte längre kommer att ansluta till Stångådals- och Tjustbanorna vid en ny station i Linköping. Det tidigare planerade bygget av en ny järnväg mellan Byarum och Tenhult, som skulle ha förkortat restiden mellan Jönköping och Värnamo med 50 minuter, skjuts också upp med hänvisning till att befintlig infrastruktur ska prioriteras.

Regeringen uttrycker även skarp kritik mot Trafverkets kostnadskontroll och varnar för att redan beslutade projekt kan omprövas om kostnaderna fortsätter att skena. För att snabba på utbyggnaden av vägar och järnvägar överväger regeringen att använda sig av OPS-lösningar, där privata företag finansierar, bygger och eventuellt driver infrastrukturprojekt. En utredning av Claes Norgren har identifierat flera lämpliga projekt för OPS, inklusive brobyggen och vägombyggnader.

Trots att den nya planen innebär en ökning av investeringarna med 203 miljarder kronor jämfört med den tidigare, kritiseras den av Miljöpartiet för att inte tillräckligt prioritera utbyggnaden av järnvägen längs Norrlandskusten





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

