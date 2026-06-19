Ny prognos: Väderleken kan ha vänt i vissa delar av landet

SMHI har utfärdat varningar för oväder i stora delar av landet under lördagen. Men nu visar deras senaste prognos att väderleken kan ha vänt i vissa delar av landet. Det kan innebära att vissa områden kan få uppehåll under Sveriges match mot Nederländerna.

Nu kommer nya besked om att vissa delar kan få uppehåll - precis under Sveriges match. Många svenskar planerade att se Sveriges match mot Nederländerna utomhus - och besvikelsen var stor när SMHI utfärdade varningar för oväder i stora delar av landet.

Risk för att åskan skulle störa sändningen för de som tittar inomhus. Och hejdå till att se ödesmötet på storbildsskärm utomhus - trodde ni. Nu visar SMHIs senaste prognos på ett möjligt glädjebesked - väderleken kan ha vänt i vissa delar av landet. Ovädret kan ta en paus i åtminstone två, väldigt viktiga, timmar: 19.00 till 21.00.

Det rymmer i stort sett hela matchen. Det är ganska osäkert. Men ett par områden där det kan bli uppehåll är östra Götaland och östra Svealand i morgon kväll, säger Toni Fuentes, meteorolog på SMHI. I andra delar av landet verkar tyvärr ovädret hålla i sig.

I norr är det tydligare att det blir nederbörd. I söder är det lite större osäkerhet, säger Fuentes. SMHI har varnat för åskoväder i stora delar av landet under lördagen. Nu kommer nya besked om att vissa delar kan få uppehåll - precis under Sveriges match





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