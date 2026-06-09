Ny rapport visar ökad antisemitism i Sverige

En ny rapport från Forum för levande historia indikerar att fler svenskar nu instämmer i antisemitiska påståenden jämfört med 2020, med tydliga skillnader mellan olika befolkningsgrupper.

Rapporten Antisemitiska attityder i Sverige presenterar resultat från två enkätundersökningar från 2020 och 2025. Enligt den senaste undersökningen har antalet svenskar som instämmer i antisemitiska påståenden ökat.

Till exempel är det bara 41 procent som helt eller delvis instämmer i påståendet att det vore acceptabelt med en jude som statsminister, vilket är en minskning med nio procentenheter jämfört med 2020. Antisemitism förekommer i alla delar av befolkningen men är tydligare i vissa grupper. En möjlig orsak till attitydförändringen pekas på av forskaren Henrik Bachner, som äraker på den ökade antisemitism som noterats efter attacken mot israeler den 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget i Gaza.

I den senaste studien har Forum för levande historia även undersökt svenskarnas inställning till högerextrema konspirationsteorier, där 10 procent instämmer i påståendet om ett pågående folkutbyte i Sverige. Rapporten bygger på två olika metoder. Den första undersökningen från 2020 var en panelundersökning genom Opinionsföretaget Novus med 3 507 deltagare i åldrarna 18-79 år. Den andra från 2025 genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) och skickades till 30 259 personer i åldrarna 18-74 år.

Datamaterialet viktades för att motsvara befolkningens sammansättning och frågorna utformades för att kunna jämföras med tidigare studier. Rapporten undersöker tre huvudsakliga områden: socialt avståndstagande till judar, traditionella och förintelserelaterade antisemitiska föreställningar samt antisemitism i relation till Israel. Resultatet visar distincta mönster i olika befolkningsgrupper. Sympatisörer till Sverigedemokraterna uppvisar ett högre socialt avståndstagande till judar än andra partier.

Personer med muslimsk trostillhörighet visar en högre benägenhet att hysa antisemitiska attityder inom kategorin för förintelserelaterade föreställningar jämfört med personer utan religionstillhörighet. dessa mönster understryker att antisemitism är ett komplext phenomenon som kräver fortsatt forskning och uppmärksamhet. Rapporten understryker vikten av att förstå dessa dynamiker för att kunna bemöta och motverka antisemitism i samhället





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