Ny studie hoppas kunna förändra framtiden för typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som påverkar vardagen för många familjer. En ny studie undersöker om NextCells cellterapi kan hjälpa till att bevara kvarvarande insulinproducerande celler.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som påverkar vardagen för många familjer. Blodsockret kan förändras snabbt av olika orsaker, vilket kan leda till nattsömnen som avbryts av larm och ständig uppmärksamhet under dagarna.

Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi baserad på stamceller från navelsträngsvävnad. Målet är att påverka immunförsvaret för att bevara kvarvarande insulinproducerande celler längre. Behandlingen ges som en infusion där deltagarna får antingen stamceller eller placebo. I flera fall beskriver deltagare och deras familjer en tydlig skillnad i vardagen, inte bara i mätvärden utan i hur livet fungerar.

Ett barn i studierna ligger exempelvis omkring 85 procent inom målområdet och har ett stabilt medelblodsocker, något som överraskat behandlande läkare. Även i andra fall ligger insulinbehovet kvar på liknande nivå som vid insjuknandet, vilket tyder på att kroppens egen produktion fortfarande bidrar. En tidigare studie på vuxna patienter har visat en tydlig effekt efter ett år. Efter behandlingen hade insulinproduktionen minskat betydligt mindre hos de som fått stamceller jämfört med Placebo.

Detta har lett till en försiktig optimism bland deltagarna och forskarna. För familjer som deltar handlar det inte bara om den egna situationen, utan också om att bidra till framtida behandlingar. - Om några år kanske det här är behandling för nyinsjuknade. Då har vi varit med och bidragit, säger en förälder.

Sammantaget pekar erfarenheterna från studierna mot att bevarad insulinproduktion kan göra vardagen mer förutsägbar - med färre svängningar, mindre oro och ökad livskvalitet





