Ny studie visar: Brexit kostade Storbritannien sex procent av BNP

En ny studie från Bank of England visar att Storbritanniens utträde ur EU har lett till en ekonomisk förlust på sex procent av BNP. Företagsdata visar minskade investeringar och handelshinder som huvudorsaker.

För tio år sedan röstade Storbritannien för att lämna Europeiska unionen, en händelse som kom att kallas Brexit . Förespråkarna för utträdet hoppades att det skulle frigöra nationen från byråkrati och skapa nya ekonomiska möjligheter.

Men en ny studie baserad på intern företagsdata från Bank of England visar att utfallet blev raka motsatsen. Forskarna har analyserat tusentals brittiska företags ekonomiska resultat och investeringsbeslut för att uppskatta hur ekonomin skulle ha utvecklats om landet stannat kvar i EU. Resultatet pekar på en ekonomisk förlust på sex procent av BNP, medan andra modeller visar ett ännu större tapp på omkring åtta procent.

Studien, som publiceras i samband med tioårsdagen av folkomröstningen, bygger på den så kallade Decision Maker Panel, en omfattande databas med återkommande enkätsvar från brittiska företag. Databasen skapades av Bank of England för att ge centralbanken en bättre förståelse för brexits ekonomiska konsekvenser. Företagen sköt upp investeringar och blev mer försiktiga i sina expansionsplaner under den långa perioden av osäkerhet kring framtida relationer mellan Storbritannien och EU.

Dessutom ledde de handelshinder som uppstod när Storbritannien lämnade EU:s tullunion och inre marknad 2021 till ytterligare ekonomiska förluster. Forskarna bakom studien betonar att det är svårt att skapa ett trovärdigt alternativscenario för hur Storbritannien skulle ha utvecklats utan utträdet, särskilt mot bakgrund av pandemin, energikrisen och andra globala störningar under det senaste decenniet. Trots dessa utmaningar är slutsatsen tydlig: Brexit har haft en betydande negativ inverkan på den brittiska ekonomin.

Medan de långsiktiga effekterna fortfarande är osäkra, indikerar data att de ekonomiska förhoppningarna från brexitförespråkarna inte har infriats. Storbritannien står nu inför uppgiften att navigera i en ny verklighet utanför EU, medan debatten om utträdets för- och nackdelar fortsätter





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