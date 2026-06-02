Företag i USA, Japan och Tyskland utvecklar magneter och maskiner utan sällsynta jordartsmetaller för att minska strategiskt beroende av Kina och säkerställa globala leveranskedjor.

Magneter skapade av järn och kväve samt maskiner som inte kräver permanenta magneter är de innovationsområden som företag i USA och Japan satsar på för att minska beroendet av Kina .

Kinas dominerande ställning på marknaden för sällsynta jordartsmetaller har länge ansetts vara ett strategiskt övertag. Dessa metaller är avgörande i härdvaror för stridsflygplan, vapensystem, elbilar, mobiltelefoner och AI-relaterad utrustning. När Kina begränsade exporten väckte det oro för avbrott i globala leveranskedjor, vilket samtidigt gav ny fart åt arbetet med att hitta ersättningslösningar. Amerikanska Niron Magnetics har utvecklat magneter baserade på järn och kväve, som undviker användningen av sällsynta jordartsmetaller.

Företaget producerar redan små volymer och förväntar sig att de första kommersiella produkterna kommer att nå marknaden senare i år. På motsvarande sätt försöker den tyska fordonsunderleverantören ZF Friedrichshafen minska sitt beroende av kinesiska råvaror genom att använda teknik baserad på elektromagnetisk induktion, vilket eliminerar behovet av neodym och andra sällsynta metaller som normalt används i elbilsmotorer.

I Japan har Daido Steel tagit fram magneter som inte kräver de så kallade tunga sällsynta jordartsmetallerna dysprosium och terbium, ämnen som är kritiska för magneters funktion vid höga temperaturer och som är starkt dominerade av kinesisk produktion. Denna teknik används redan i vissa hybridfordon från Honda. Utvecklingen har fått allt större betydelse med tanke på den förväntade kraftiga ökningen av magnetefterfrågan genom elektrifiering, robotisering och AI-investeringar. Kinas tidigare exportbegränsningar mot bland annat Japan har visat på leveranskedjornas känslighet.

Även om Kina fortfarande dominerar både brytning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, pekar de nya tekniska lösningarna på att beroendet kan minska på sikt. Andraaktuella nyheter handlar om franske presidenten Emmanuel Macrons ekonomiska arv, flera stora techbolag som förbereder börsintroduktionar, Rysslands ekonomiska konferens i St. Petersburg och dollarn som reservtillgång. Dessutom rapporteras att Kanada troligt kommer att köpa Gripen-stridsflygplan från Saab, vilket kan minska landets beroende av USA





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