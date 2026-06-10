Ny undersökning: Företag kröter efter mer personlig och flexibel bankpolitik

En ny undersökning genomförd av Resurs Bank visar att företagsmarknaden lider av bristande flexibilitet i finansieringslösningar. Många företagare upplever dagens erbjudanden som för krångliga och dyra, med långa processer som inte passar deras vardag. Resurs Banks ny lanserade Företagsbanken satsar på att skapa mer anpassade tjänster genom tät dialog med kunderna och erbjuder bland annat företagslån, krediter samt lager- och fakturafinansiering. En betydande del av företagarna, 37 procent, saknar en aktiv bankrelation och vill ha en partner som förstår deras affär och kan reagera snabbt. VD Magnus Fredin betonar vikten av att stödja företag i deras behov av likviditet och kassaflöde, inte bara tillväxtstrategier. Erbjudandet inkluderar också tillfälliga rabatter för nya kunder.

Därefter tillsvidare med 50% rabatt, endast 300 kr/mån (ord.pris 599kr/mån) i 3 månader. Alla priser är inklusive moms. Erbjudandet gäller endast nya kunder. Företagsmarknaden behöver bli mer flexibel.

Det är ofta för dyrt och krångligt att söka finansiering. Det vill vi ändra på med Företagsbanken, säger vd Magnus Fredin. Enligt undersökningen tycker företagarna också att dagens finansieringslösningar inte är anpassade efter deras vardag och behov. Vi möter ofta företag som vill investera och växa, men som har svårt att hitta rätt väg framåt.

Utbudet har visserligen ökat de senaste åren, men det innebär inte automatiskt att alternativen är bättre. Processerna hos till exempel traditionella banker är för stelbenta och tar för lång tid, säger Magnus Fredin. Han menar att fokus ofta hamnar på tillväxt, strategi och visioner, medan små- och medelstora företag i praktiken brottas med mer konkreta frågor kring likviditet och kassaflöde. Företag ska kunna hantera säsongssvängningar utan att verksamheten tappar fart.

Då behöver de en bank som kan tänka långsiktigt även i tuffa tider. För att skapa mer flexibla lösningar utvecklar Resurs Bank nylanserade Företagsbanken i nära dialog med företagen själva. Företagsbanken erbjuder bland annat företagslån, företagskrediter, attraktiva sparerbjudanden samt tjänster inom lager - och fakturafinansiering. Företagare står vanligtvis i valet mellan onödigt krångliga processer och onödigt dyr finansiering.

Med Företagsbanken vill vi ändra på det, säger han. I undersökningen framkom det även att många företagare efterfrågar mer personlig kontakt med banken. Hela 37 procent saknar en aktiv bankrelation eller upplever den som bristfällig. De vill ha en partner som förstår deras affär, inte bara siffrorna, och som kan hjälpa till snabbt när det behövs.

För oss är relationen viktig även efter att avtalet är påskrivet, säger han





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Företagsfinansiering Resurs Bank Företagsbanken Magnus Fredin Flexibla Lån

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweiz röstar om befolkningsstopp – företag varnar för ekonomisk smällSchweiz röstar om ett befolkningsstopp. Företag ser risk för arbetskraftsbrist och lägre tillväxt om avtalet om fri rörlighet måste sägas upp.

Read more »

ANNONS: Få fart på ditt företag – fler möjligheter till finansiering och utvecklingVill du växa, investera eller stå stadigt i en osäker tid? För dig som driver företag i Värmland, Gävleborg och Dalarna…

Read more »

Annons: Dålig data dödar AI-satsningar – så hjälper Bisqo företag…De flesta företag vill dra nytta av AI – men får inte ut något av sina satsningar. Bisqo hjälper små och medelstora företag att bygga rätt från grunden, med…

Read more »

Företagsbanken lanserar flexibla finansieringslösningar för små- och medelstora företagResurs Bank ska med den nyvikelse Företagsbanken erbjuda mer flexibla och anpassningsbara finansieringsalternativ för företag. Enligt undersökningar upplever företagare att dagens lösningar är för dyra och krångliga, med stela processer vid traditionella banker. Företagsbanken satsar på personlig kontakt och snabb hjälp, samt erbjuder företagslån, krediter, sparerbjudanden och finansiering av lager och fakturor. Erbjudandet inkluderar 40% rabatt i sex månader för nya kunder.

Read more »