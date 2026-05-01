Ny video visar hur attentatsman tog sig igenom säkerhetskontrollen på fyra sekunder

Övervakningsfilm avslöjar detaljer om attentatsförsöket mot Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte, Cole Tomas Allen, tog sig igenom säkerhetskontrollen på Washington Hilton-hotellet på bara några sekunder, samtidigt som en polis avfyrade skott mot honom.

En ny video har offentliggjorts som ger en detaljerad inblick i händelseförloppet kring attentatsförsöket mot Vita husets korrespondentmiddag. Filmen, som presenterats som bevisning av åklagare mot den misstänkte Cole Tomas Allen , visar hur han på bara några sekunder lyckades ta sig igenom säkerhetskontroll en på Washington Hilton -hotellet.

Övervakningsmaterialet fångar Allen när han anländer till hotellet, bärandes på en rock och initialt går in i en hall i närheten av hissarna. Han återvänder sedan mot larmbågarna, nu med ett vapenliknande föremål i handen. En polis, stationerad mittemot, upptäcker honom omedelbart och avfyrar, enligt videon, flera skott mot Allen när han passerar. Allen svarar genom att rikta sitt eget vapen mot polisen, men det är ännu oklart om han faktiskt avfyrade några skott.

Åklagaren bekräftar att en skottväxling ägde rum mellan Allen och polisen. Bevismaterialet som åklagaren presenterat inkluderar inte bara övervakningsfilmen utan även bilder som Allen själv tagit på sig själv. Dessa bilder visar Allen posera framför en spegel med sina vapen – en pistol och en kniv – vilket ger en oroande inblick i hans förberedelser och intentioner. Dessutom har en videoupptagning framkommit som visar Allen genomföra en rekognoscering av hotellet, både inomhus, specifikt i gymmet, och utomhus, dagen före korrespondentmiddagen.

Denna rekognoscering tyder på en noggrann planering av attentatsförsöket. Syftet med rekognosceringen var troligen att identifiera potentiella ingångar, flyktvägar och säkerhetsbrister. Den detaljerade planeringen understryker allvaret i hotet och den potentiella katastrof som undveks. Det är också viktigt att notera att president Trump kan ha varit ett mål för Allen, vilket ytterligare ökar allvaret i situationen.

Enligt det initiala åtalet avlossade Allen totalt fem skott. Ett av dessa skott träffade en agent från Secret Service, men lyckligtvis studsade det mot den skottsäkra västen och orsakade endast lindriga skador. Den skadade agenten kunde lämna sjukhuset redan dagen efter händelsen. Händelsen har väckt frågor om säkerheten kring Vita husets korrespondentmiddag och om hur en person kunde ta sig igenom säkerhetskontrollen så snabbt och obemärkt.

Utredningen fortsätter för att fastställa Allen’s motiv och eventuella medhjälpare. Den snabba reaktionen från polisen och Secret Service förhindrade troligen en större tragedi. Videomaterialet och de andra bevisen som presenterats ger en tydlig bild av händelseförloppet och kommer att vara avgörande i rättegången mot Allen. Det är en påminnelse om de hot som Vita huset och dess representanter ständigt utsätts för och vikten av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå





