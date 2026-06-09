Nya ägare till hus i Genarp - 31 fastigheter sålda inom en kilometer på ett år

Victor Christian Andreas Borggren och Mia Sandra Nilsson köpte ett 120 kvm-hus på Väktarestigen 10 i Genarp för 2,95 miljoner kronor. Samtidig visar statistics att 31 hus såldes inom en kilometer radius under de senaste tolv månaderna med prisper kvadratmeter på 29 200 kronor i Genarp och 32 676 kronor i genomsnitt för Skåne län.

Victor Christian Andreas Borggren, 36, och Mia Sandra Nilsson, 35, är de nya ägarna till fastigheten på Väktarestigen 10 i Genarp . Det är ett 120 kvadratmeter stort hus som byttägare i maj 2026 för 2 950 000 kronor.

Säljaren var Nils Gustaf Robert Österblom. På bara några hundra meters avstånd såldes också ett annat hus, på Hans Ringares Väg 6, med en yta på 125 kvadratmeter för 3 300 000 kronor. Under de senaste tolv månaderna har 31 hus sålts inom en kilometer radie från Väktarestigen 10. Det högsta priset i denna närområde var för fastigheten på Hjortstigen 6, som byttes för 6 495 000 kronor.

I hela postorten Genarp har 55 bostäder bytt ägare under samma period. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Genarp ligger på 29 200 kronor. På länsnivå har priserna ökat med 4,2 procent under de senaste tolv månaderna. Lunds kommun visar en ökning på 3 procent medan hela Skåne län har en ökning på 2,3 procent.

I Lunds kommun ligger det genomsnittliga kvadratmeterpriset på 44 660 kronor, medan det för hela Skåne län är 32 676 kronor per kvadratmeter. Ytterligare exempel på recenta expropriationer i närheten inkluderar Björnstorp 742 som såldes för 8 700 000 kronor samt Hasslebackavägen 4 för 6 400 000 kronor. Dessa transaktioner visar en aktiv bostadsmarknad i Genarp med varierande priser beroende på läge och storlek.

Kön för att köpa bostäder i området fortsätter att vara högt, med många ägarbyten i ett relativt litet geografiskt område vilket indikerar en动静ig marknad. Prisökningstrenden i Skåne är positiv föräldrar men kan också innebära att ensimmåriga köpare har svårare att komma in på marknaden. Jämförelser mellan kommuner visar att Lunds kommun har avsevärt högre kvadratmeterpriser än länens genomsnitt, vilket troligen relaterar till Lunds universitetsstadskaraktär och närhet till Köpenhamn.

Ägarbyten i Genarp återspeglar både lokal och regional prisutveckling, med ett brett spektrum av priser för olika fastigheter beroende på specifik position och tillstånd





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