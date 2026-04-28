Nya ägare till kedjehus i Södra Sandby – marknadsöversikt för Lundsregionen

Johanna Rebecca Malmberg Gülich och Kilian Erik Valdemar Malmberg Gülich har köpt ett kedjehus på Östervång 90 i Södra Sandby för 4 100 000 kronor. En översikt över fastighetsmarknaden i Lund visar varierande priser och aktivitet, med både höga och lägre försäljningar under det senaste året.

Nu är det officiellt vem som har förvärvat kedjehuset på Östervång 90 i Södra Sandby från Per Håkan Måsbäck. De nya ägarna är Johanna Rebecca Malmberg Gülich, 31 år, och Kilian Erik Valdemar Malmberg Gülich, 33 år, båda bosatta i Lund .

Köpesumman landade på 4 100 000 kronor, och överlåtelsen skedde i april 2026. Fastigheten, uppförd 1976, omfattar en boyta på 160 kvadratmeter. I närheten, på Öståkravägen 48, såldes i februari ett annat hus för 4 935 000 kronor, vilket erbjöd 171 kvadratmeter. Under det senaste året har det skett 20 husförsäljningar inom en kilometers radie från denna adress.

Den dyraste affären var Björkstigen 30, som såldes för 6 500 000 kronor. I postorten Södra Sandby har 62 bostäder bytt ägare under samma period, med ett genomsnittspris på 32 300 kronor per kvadratmeter. Prisutvecklingen i länet har varit stabil, medan Lunds kommun noterar en minskning med 4,6 procent och länet en ökning på 1,1 procent under det senaste året. I Lunds kommun ligger genomsnittspriset på 41 126 kronor per kvadratmeter, jämfört med 30 925 kronor i hela länet.

Bland de dyraste försäljningarna i området märks Björkstigen 30 för 6 500 000 kronor och Blodboksvägen 49 för 6 000 000 kronor. Fastighetsmarknaden i Södra Sandby och Lund visar en varierad dynamik, med både höga och lägre priser beroende på läge och egenskaper. Analytiker pekar på att den stabila prisutvecklingen i länet kan bero på en balans mellan tillgång och efterfrågan, medan Lunds kommuns minskning kan kopplas till ekonomiska osäkerheter eller förändrade preferenser bland köpare.

För potentiella köpare är det viktigt att noggrant utvärdera marknadstrender och lokala faktorer innan beslut fattas. Med tanke på de höga priserna i vissa områden kan det vara fördelaktigt att utforska alternativ eller vänta på en mer gynnsam marknadsläge. Samtidigt kan säljare dra nytta av de högre priserna i populära områden, särskilt om fastigheten har attraktiva egenskaper som stor yta eller bra läge.

Den senaste tidens försäljningar visar att marknaden fortsätter att vara aktiv, med både nya och erfarna köpare som tar steget in på bostadsmarknaden. För dem som överväger att sälja kan det vara en bra tid att utvärdera sina alternativ, särskilt om de har en fastighet i ett eftertraktat område. Med tanke på de varierande priserna och marknadstrenderna är det viktigt att ha en tydlig strategi och kunskap om de lokala förhållandena för att maximera sin investering





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

”Säkra dricksvattnet i södra Skåne – öppna Vellinges brunnar!”När läget blir alltmer osäkert finns det ingen anledning att låta fungerande reservlösningar stå oanvända, skriver…

Read more »

Israel varnar invånare i södra Libanon och agerar mot HizbollahIsraels militär har utfärdat varningar till invånare i sju städer i södra Libanon och meddelar att man kommer att agera kraftfullt mot Hizbollah. Samtidigt fortsätter indirekta samtal mellan Iran och USA, trots att fredssamtal i Pakistan har försenats. Israel genomför även militära operationer på marken och i luften i Libanon.

Read more »

Flera skadade i ryska drönarattacker – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Álvaro Santos nya vardag i Rosengård: 'Kan bli relevant i svensk fotboll' - Ettan södraMALMÖ. Álvaro Santos har bytt Helsingborg mot Malmö, och division tre mot division ett. I en stor intervju berättar tränaren om rollen i FC Rosengård 1917, uppbrottet i Helsingborg, sonens karriär och sin nya stad. - Det är roligt att jämt träffa MFF:are, säger han till Fotbollskanalen.

Read more »

Dramatisk försvinnelse och chockavhopp i överlevnadsprogrammetPerla Rainey Malmberg försvann i skogen under inspelningen av ett överlevnadsprogram, vilket ledde till en intensiv sökning av hennes vänner. Efter att ha hittats i ett utsatt tillstånd beslutade hon sig för att lämna programmet på grund av psykisk och fysisk ohälsa.

Read more »

Regeringen satsar miljarder på södra stambanan – utbyggnaden i Lund väcker frågorRegeringen planerar en stor utbyggnad av tågkapaciteten på södra stambanan genom Skåne, med fokus på Lund. Planerna inkluderar två nya tågspår genom Lund, vilket väcker oro för påverkan på historiska monument och befintlig bebyggelse.

Read more »