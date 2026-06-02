Nya attacker i Ukraina: Flera dödade och skadade efter russiska bombardemang

Ett flertal städer i Ukraina drabbades av omfattande attacker under natten mot tisdagen, vilket resulterade i dödsoffer och skador. President Zelenskyj hade varnat för en kommande massiv attack från Ryssland.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj varnade sent på måndagskvällen för en kommande attack. Explosioner rapporterades i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen. Minst fem personer har dödats och många skadats bara timmar efter attackernas start.

I huvudstaden Kiev har en person dödats och ytterligare 29, inklusive två barn, skadats efter att ballistiska robotar avfyrats mot staden, enligt chefen för stadens militärledning. Dessutom har ett niovånings lägenhetshus träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. Ytterligare fyra personer har dödats och 16 skadats i Dnipropetrovsk, där flera byggnader träffats, enligt guvernören. Tio personer, inklusive ett elvaårigt barn, har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned i Charkiv, enligt borgmästaren.

Attackerna inträffar bara några dagar efter att Zelenskyj varnat för att Ryssland förbereder en ny, massiv attack mot Ukraina, en varning han upprepade med hänvisning till underrättelseinformation





