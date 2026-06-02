Nya attacker skriver severity i Ukraina efter Zelenskyjs varningar

Ett nytt attackparad parallellt med Ukraina efter présidentens varningar om Rysslands förberedelser för en massiv offensiv. Fatala offer rapporteras från Kiev, Dnipropetrovsk och Charkiv, inklusive barn och fastsittande under kollapsade byggnader.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj varnade sent på måndagskvällen för en kommande attack. Explosioner hördes i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen. Minst fem personer har dödats och många skadats bara timmar efter att attackerna startat.

I huvudstaden Kiev har en person dödats och ytterligare 29, inklusive två barn, skadats efter att ballistiska robotar avfyrats mot staden, enligt chefen för stadens militärledning. Dessutom har ett niovånings lägenhetshus träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. I Dnipropetrovsk har fyra personer dödats och ytterligare 16 skadats när ett flertal byggnader träffats, enligt guvernören. I Charkiv har tio personer, inklusive ett elvaårigt barn, skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned, skriver borgmästaren.

Attackerna kommer bara några dagar efter att Zelenskyj varnat för att Ryssland förbereder en ny massiv attack mot landet, en varning han upprepade med hänvisning till underrättelseinformation





