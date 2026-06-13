Nya böcker för barn och tonåringar: comeback, drömmar och exceedande äventyr

Nya släpp inom barn- och ungdomslitteratur inkluderar en comeback från Nora Dåsnes, en suggestiv saga av Klara Bartilsson och en futuristisk äventyrsroman om två föräldralösa syskon i ett översvämmat Marseille. Även nomineringar till Nordiska rådets litteraturpris 2024 nämns.

Norska Nora Dåsnes gör comeback med en ny bok om kompisgänget Tuva, Bao och Linnéa. Säg bara ja är en tecknad dagboksroman om det pirriga med att åka på musikkollo, spela klarinett och vara kär.

Boken är översatt av Paulina Immonen och ges ut av Lilla Piratförlaget, från nio år. Det är en skarpsynt och medryckande mellanåldersroman om gränslandet mellan barndom och tonår. Finska Laura Lähteenmäkis bok om Myy och tjejgänget Minibitarna nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2024. Så länge Slummer kan minnas har han ägnat sig åt att skapa drömmar.

Men arbetet som drömmakare är slitsamt, även för en nattuggla. Klara Bartilsson är tillbaka med ännu en suggestiv saga i bilderboksformatet. När Bruno kommer bort från mamma och alla syskonen blir det först lite läskigt, men bara lite. Det är en magnifik och färgsprakande drama om att hamna vilse, möta en blå älg och sedan hitta hem igen.

Året är 2052, hettan är olidlig och franska Marseille har översvämmats av en rad tsunamier. Föräldralösa Nolane och hennes bror Gal försörjer sig på att fridyka i djupen. Men en ödesdiger dag förändras allt. Listan är framröstad av Steven Ekholm, Martin Hellström, Pia Huss, Alexandra Sundqvist och Lydia Wistisen





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