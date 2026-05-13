Nya bostäder växer upp vid södra porten till Lunds stadskärna

Bensinmacken, bilfirmorna och parkeringshuset är rivna. Nu kan snart de nya husen växa upp vid den södra porten till Lunds stadskärna. Totalt planeras här 500 nya bostäder. Än så länge är det en stor tom yta, men nu kan snart byggkranarna komma.

Än så länge är det en stor tom yta, men nu kan snart byggkranarna komma. Bilden är tagen från Stora Södergatan i riktning österut. Kvarteret intill Mejeriet var den sista rester av Margretedals industriområde, strax söder om Lunds stadskärna. Här fanns för inte så länge sedan bland annat bensinmacken Ingo och ett par bilfirmor.i kvarteret har rivits.

Endast två äldre hus bevaras: den tidigare stationsbyggnaden Lund Södra och den gamla banmästarbostaden intill. Efter rivningarna är större delen av kvarteret idag en tom grusyta. Mark- och miljödomstolen gick i vintras på kommunens linje. Ärendet överklagades vidare, men nu har mark- och miljööverdomstolen sagt nej till att ta upp frågan.

Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft. – Vi låter stadskärnan fortsätta ner till Södra vägen. Det har vi planerat för i över 30 år, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden. De nya husen blir fyra till åtta våningar höga.

Både hyreslägenheter och bostadsrätter planeras. Byggherrar är LKF, Granitor, Nordr och Riksbyggen. Hardebergaspåret ska flyttas söderut och gå rakt igenom området. Man bygger också en ny passage för cyklister och gående över Stora Södergatan, så att Hardebergaspåret kopplas ihop med Stadsparksgången mellan Mejeriet och skejtparken.

Detta är den ursprungliga dragningen av spåret från den tid då det rullade tåg på banan. Björn Abelson hoppas på byggstart under 2027 och att inflyttning i de nya husen blir ett par, tre år senare.





