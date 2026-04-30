Nya cellterapier kan förändra livet för familjer med typ 1-diabetes

Kliniska studier undersöker NextCells stamcellbehandling för att bevara insulinproduktion hos patienter med typ 1-diabetes. Resultaten visar lovande effekter på livskvalitet och blodsockerkontroll.

Typ 1-diabetes är en komplex autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Efter diagnos har många patienter kvar en viss egen insulinproduktion, men denna minskar gradvis över tid.

För dem som lever med sjukdomen är det svårt att förklara hur mycket den påverkar vardagen. Blodsockret kan fluktuera snabbt på grund av mat, fysisk aktivitet, stress eller utan någon uppenbar anledning. För många familjer innebär detta att nattsömnen ofta störs av larm som varnar för för höga eller för låga blodsockervärden. Varje dag kräver det en ständig uppmärksamhet och beslutsfattande inför lektioner, träningar, utflykter och måltider.

En förälder beskriver det som många små beslut hela tiden, något som är svårt att förstå för dem som inte är vana vid diabetes. Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi, som baseras på stamceller från navelsträngsvävnad. Målet med behandlingen är att påverka immunförsvaret så att de kvarvarande insulinproducerande cellerna bevaras längre. Behandlingen ges som en infusion där deltagarna får antingen stamceller eller placebo.

Syftet är inte att ersätta insulin, utan att bromsa den process som bryter ner kroppens egen insulinproduktion. Tidigare studieresultat visar att patienter som fått stamcellbehandlingen i genomsnitt behåller mer av sin egen insulinproduktion jämfört med kontrollgrupper. I flera fall beskriver deltagare och deras familjer en tydlig skillnad i vardagen, inte bara i mätvärden utan också i hur livet fungerar. Ett barn i studierna ligger exempelvis omkring 85 procent inom målområdet och har ett stabilt medelblodsocker, något som överraskat behandlande läkare.

En förälder säger att det är mycket oftare som det inte larmar än tvärtom. Även i andra fall ligger insulinbehovet kvar på liknande nivå som vid insjuknandet, vilket tyder på att kroppens egen produktion fortfarande bidrar. I en tidigare studie på vuxna patienter har effekten varit tydlig. Efter ett år hade insulinproduktionen minskat betydligt mindre hos de som fått stamceller jämfört med placebo.

En studiedeltagare berättar att de tar små mängder insulin till maten, och att det ser likadant ut flera år senare. Även om behandlingen fortfarande utvärderas kliniskt, finns en försiktig optimism. För familjer som deltar handlar det inte bara om den egna situationen, utan också om att bidra till framtida behandlingar. En förälder säger att om några år kanske detta blir en behandling för nyinsjuknade, och att de då har varit med och bidragit.

Sammantaget pekar erfarenheterna från studierna mot att bevarad insulinproduktion kan göra vardagen mer förutsägbar, med färre svängningar, mindre oro och ökad livskvalitet. Behandlingen kan potentiellt förändra livet för många familjer som lever med typ 1-diabetes





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nya satsningar som binder samman SverigeRegeringen presenterar i dag en historisk satsning om närmare 1.200 miljarder kronor på vägar och järnväg i hela landet, från Malmbanan i norr till förstärkningar av stambanan i Söder. Vi bygger nu Sverige starkt igen, skriver Ebba Busch (KD) närings- och energiminister och Andreas Carlson (KD) infrastruktur- och bostadsminister.

Read more »

MODE: Säsongens hetaste jeans – så stylar du de nya modellernaJag är moderedaktör på Damernas Värld och har hand om allt moderelaterat som syns i våra tryckta magasin samt arbetar med moderelaterade ämnen digitalt och i våra sociala kanaler. Jag är i grunden utbildad stylist med studier i London och har över 10 års erfarenhet av mode- och tidningsbranschen.

Read more »

Chocken: Regeringen skrotar nya järnvägen mellan Byarum och TenhultDet blir ingen ny järnväg mellan Byarum och Tenhult. Det omdebatterade miljardprojektet som skulle förbättra tågtrafiken mellan Värnamo och Jönköping stoppas av regeringen. Istället ska man rustar upp den nuvarande sträckan över Taberg.

Read more »

Alimak rapporterar resultat och nya mål – aktien rör sigAlimak redovisar ett ebita-resultat för det första kvartalet 2026 och presenterar nya finansiella och hållbarhetsmål. Orderingången faller dock och aktien har varierat efter rapporten. Utdelningen föreslås höjas trots minskade intäkter.

Read more »

Regeringens nya trafikplan: ”Tar tag i eftersatt underhåll”Regeringen lovar rusta upp slitna vägar och järnvägar men också både nyinvestera och spara. Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke kräver högre tempo.

Read more »

AI tar över webben: Över en tredjedel av nya sajter använder AI-genererat innehållEn ny undersökning visar att AI-genererat innehåll nu utgör en betydande andel av nya webbplatser, vilket väcker frågor om dess inverkan på mångfald, noggrannhet och kvaliteten på information online.

Read more »