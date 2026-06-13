Nya filmer på bio: Thriller med Cage och Kinnaman, Disclosure Day och svensk rymdkomedi Arne Goes to Space

Filmrecension av dagens och kommande svenska och internationella filmer på bio, inklusive psykologisk thriller, ufo-dokumentär och original svensk sci-fi komedi.

På tv ikväll möts Nicolas Cage och Joel Kinnaman i en psykologiskt laddad thriller som lovar spänning och intensiva nederbörd. Direkt från den svenska biosfären presenteras också Disclosure Day , en högaktuell film som pekar mot framtiden och conspiracy theories om UFOs och utomjordingar.

Under tiden Everyday Shooter ger oss en annorlunda syn på svensk skogsbekämpning och.nasa historia. På bio framme ligger också den skruvade komedin Arne Goes to Space där två småstadsbröder från norra Sverige tar hand om en kraschlandad utomjording de döper till Roland. De lär honom om allt från hembränt och jakt till kärlek som världens kortaste professionella stuntman. Filmen produceras av Anette Brantin på Nexiko och strävar efter att kombinera kontraster: det vardagliga mot det extraterrestriella, lo-fi mot sci-fi.

Målet är att överraska den svenska biopubliken med något helt unikt. Brödernas resa in i rymden blir en hyllning åt både svensk småstadsliv och stjärnornas väderstreck





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