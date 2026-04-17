Nya gravplatser och utbyggda krematorier pekar på Rysslands massiva krigsförluster

En granskning av nya gravplatser och utbyggda krematorier i Ryssland ger en skrämmande bild av landets enorma förluster i det pågående kriget. Över 200 000 stupade soldater har identifierats, och experter befarar att siffran är ännu högre. Den ryska militärens alltmer desperata rekryteringsåtgärder och hemligstämplad demografisk statistik underbygger bilden av en nation hårt drabbad av kriget.

Nya gravplatser som dykt upp och utbyggda krematorier vittnar om de enorma förluster Ryssland drabbats av i kriget. En omfattande granskning har lett till identifiering av över 200 000 stupade ryska soldater. Dessa siffror målar en dyster bild av krigets mänskliga kostnad för Ryssland , en kostnad som Kreml försöker dölja genom hemlighetsmakeri och propaganda. Enligt uppgifter från det ukrainska försvarsdepartementet dödades eller skadades över 1 100 ryska soldater enbart under ett dygn.

Med de intensifierade offensiverna längs frontlinjen i östra Ukraina har de ryska förlusterna ökat markant från redan höga nivåer. Den exakta omfattningen av dödade ryska soldater i det drygt fyra år långa invasionskriget är svår att fastställa, då olika forskningsinstitut och underrättelsetjänster kommer till varierande slutsatser. Av de identifierade stupade soldaterna utgör drygt en tredjedel så kallade frivilliga, som ofta genomgått kortare utbildning och placeras i infanteristyrkor. Även antalet döda befäl är oroande högt, med 7 000 identifierade fallen. Center for Strategic and International Studies (CSIS) bedömer att det sannolikt rör sig om omkring 325 000 dödade ryska soldater. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttryckt att de har anledningar att tro att de faktiska siffrorna är ännu högre än de som figurerar i olika rapporter. Det finns också indikationer från underrättelsekällor som tyder på att Ryssland inte längre kan ersätta sina förluster i samma takt som soldater stupar. Den nuvarande situationen leder tankarna till andra världskriget, då Ryssland inte förlorat lika många soldater under någon annan konflikt. Trots att Kreml konsekvent undanhåller officiell statistik om dödstalen och hävdar att de uppnår sina rekryteringsmål för armén, finns det påtagliga tecken som pekar på de omfattande förlusterna. En jämförelse med siffror från tio år sedan visar att antalet begravningsplatser i Ryssland har ökat med 1 000. Samtidigt har antalet krematorier i landet vuxit från 23 till 33 under samma tidsperiod. Dessutom har de lokala myndigheterna i Sankt Petersburg tagit beslutet att bygga ut stadens krematorium för att bli Europas största. Efter en renovering förväntas anläggningen kunna genomföra imponerande 240 kremeringar per dag. Dessa åtgärder är inte bara administrativa utan reflekterar ett akut behov av att hantera ett stort antal dödsfall. Den ryska staten har de senaste åren hemligstämplat detaljerad statistik kring landets befolkningsutveckling, vilket gör det svårt att få en klar bild. De senaste tillgängliga siffrorna, som sträcker sig över de tre första månaderna förra året, visar på en inkonsekvens i matematiken. När antalet döda och migrerade adderas saknas det tusentals personer för att helt kunna förklara den observerade befolkningsminskningen under den perioden. Denna brist på transparens skapar ytterligare oro och spekulationer kring den verkliga omfattningen av Rysslands förluster





Ryssland Krig Förluster Gravplatser Krematorier

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA inför nya sanktioner mot Iran – nya samtal om vapenvila på gångUSA:s finansdepartement har infört nya sanktioner mot tre personer, 17 organisationer och nio fartyg kopplade till Iran. Beskedet kommer samtidigt som USA och Iran förhandlar om en förlängning av vapenvilan. Israel å sin sida fortsätter att attackera Hizbollah och premiärminister Netanyahu uttalar sig om läget i Iran och de pågående samtalen.

Read more »

Återställer sprängda bostadsområdet efter Rysslands attack – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Sverige i skärpt beredskap: Rysslands cyberhot mot kritisk infrastrukturEn attack mot ett värmeverk i Västsverige, kopplad till ryska underrättelsetjänsten, belyser det ökande cyberhotet mot Sveriges kritiska infrastruktur. Civilförsvarsministern uppmanar hela samhället att höja garden och ta hotet på allvar.

Read more »

Ukraina utökar drönarattacker mot Ryssland, ungerskt stöd för Ukraina osäkertUkraina har genomfört nya drönarattacker mot ryska oljedepåer och en bas för långdistansrobotar. Samtidigt har Sveriges statsminister haft ett samtal med Ungerns nya premiärminister om potentiellt stöd till Ukraina. En polsk medborgare har dömts till fängelse i Ryssland för att ha stridit för Ukraina. Ukrainas försvarsmakt testar nya drönarstrategier och har samarbeten med Norge och Storbritannien.

Read more »

– Rysslands invasion av Ukraina ska förändrat spelet i grunden4A Games har bekräftat att de arbetar på “Metro 2039”, nästa del i den hyllade postapokalyptiska actionserien baserad på Dmitry Glukhovskys böcker.

Read more »

Rysslands ekonomi under hårt tryck: Sanktioner leder till miljardförlusterEn ny rapport från Säkerhets- och underrättelsetjänsten (SAB) avslöjar omfattande ekonomiska skador för Ryssland till följd av sanktionerna efter invasionen av Ukraina. Förlusterna beräknas uppgå till hundratals miljarder dollar, och läget spås förvärras ytterligare.

Read more »