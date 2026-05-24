Nya internationella nya: WHO meddelar om nytt ebolautbrott i Kongo-Kinshasa, dödsfall har nått 204
Kongo-KinshasaWorld Health OrganizationEbola I Kongo-Kinshasa
📆2026-05-24 04:42:00
Den 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över det spridit i flera veckor innan det och att den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder. Händelsen ledde till att många behövde fly från platsen, inklusive patienter som misstänks kärra viral sjukdom. En branden i en läkarstation orsakade 18 patienter att rymma från platsen och har ännu inte lokaliserats av sjukhuspersonalen.

Den 15 maj meddelande WHO om ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa . Många uttrycker oro över det faktum att det har spridit sig under veckor.

Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder. Se SVT:s kärnrapportering här. Meddelanden från myndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående ebolautbrottet i landet nu nått 204 personer. Enligt hälsodepartementet har 204 dödsfall hittills registrerats, av totalt 867 misstänkta fall. Världshälsoorganisationen har redovisat 177 dödsfall av 750 misstänkta fall

Ebola slår hårt mot Kongo-Kinshasa – finns inga vaccinEbola slår hårt mot Kongo-Kinshasa – finns inga vaccinAv 750 misstänkta fall tros 177 personer i Kongo-Kinshasa ha avlidit i Ebola, uppger WHO.
Röda Korset inledde vaccinationskampanj mot ebola i Kongo-KinshasaRöda Korset inledde vaccinationskampanj mot ebola i Kongo-KinshasaRöda Korset inledde vaccinationskampanjer vid flera platser i Kongo-Kinshasa för att bekämpa sppREAD MORE...mjonen de döda som tros ha smittats med den ovanliga ebolavarianten Bundibugyoviruset.
3 Röda korset-arbetare tros ha dött i ebola i Kongo-Kinshasa3 Röda korset-arbetare tros ha dött i ebola i Kongo-KinshasaRöda korset skriver att de tros ha smittats av viruset när de arbetat med att hantera döda kroppar i mars. Vid tidpunkten för insatsen var samhället inte medvetet om ebolautbrottet, och utbrottet hade ännu inte identifierats.
Över 200 har dött av ebola i Kongo-Kinshasa: Myndigheter uppger dödssiffrorÖver 200 har dött av ebola i Kongo-Kinshasa: Myndigheter uppger dödssiffrorMyndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående ebolautbrottet i landet nu stigit till 204 personer. Det rapporterar nyhetsbyrån TT.
