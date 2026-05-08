Nya ledare inom kommuner och regioner: En översikt över de senaste rekryteringarna

En sammanfattning av de senaste rekryteringarna inom kommuner och regioner i Sverige, där flera nyckelroller har fyllts med erfarna ledare från olika branscher.

Sofia Malander blir ny kommundirektör i Linköping. Hon har varit biträdande kommundirektör sedan 2023 och tillträdde sin nya tjänst den 6 maj. Tidigare har Sofia Malander även varit vd på Östgötatrafiken och chefsjurist samt administrativ chef på Region Östergötland.

I grunden har hon en magisterexamen i affärsjuridik från Linköpings universitet. Hon efterträder den tidigare kommundirektören och kommer att leda kommunens administration med fokus på hållbar utveckling och effektivisering av tjänster. Malander har en bred erfarenhet av offentlig förvaltning och kommer att arbeta för att stärka samarbetet mellan kommunen och andra aktörer i regionen. Martin Andersson blir ny chefläkare och avdelningschef för Patientsäkerhet och beredskap i Region Stockholm från oktober 2026.

Martin Andersson är specialist inom ryggkirurgi och har arbetat som chef inom sjukvården i 25 år. Han kommer närmast från rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. I sin nya roll kommer Andersson att ansvara för att säkerställa hög patientsäkerhet och förbereda regionen för olika typer av kriser. Med sin långa erfarenhet av ledarskap inom sjukvården kommer han att spela en central roll i att utveckla och implementera strategier för att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten för patienter i Stockholm.

Anna Selander blir ny socialchef i Arvika kommun från 11 maj. Hon är i dag tillförordnad socialchef och har tidigare varit avdelningschef, enhetschef, handledare och socialsekreterare i flera värmländska kommuner. Selander kommer att fokusera på att utveckla socialtjänsten och stärka stödet till de mest utsatta i samhället. Med sin bakgrund inom socialt arbete och ledarskap kommer hon att arbeta för att förbättra samordningen mellan olika verksamheter och säkerställa att kommunens invånare får den hjälp de behöver.

Hon efterträder den tidigare socialchefen och kommer att arbeta nära både medarbetare och politiker för att skapa en mer effektiv och mänsklig socialtjänst. Anna Selander blir ny kommundirektör i Örnsköldsvik från 1 september. Anna Selander kommer närmast från Tystberga i Nyköpings kommun och efterträder Magnus Haglund, som slutar 31 december 2026. Hon har tidigare varit kommundirektör och samhällsbyggnadsdirektör i Norrköping samt samhällsbyggnadschef i Nyköping.

Selander kommer att leda kommunens administration och arbeta för att stärka Örnsköldsviks position som en attraktiv plats att bo och verka i. Med sin erfarenhet av samhällsbyggnad och kommunal ledning kommer hon att fokusera på att utveckla kommunens infrastruktur och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Alice Risenfors har tillträtt som säkerhetschef i Hylte kommun sedan 1 april. Hon kommer närmast från en tjänst som kommunjurist i kommunen.

Tidigare har Alice Risenfors även varit kommunjurist i Karlshamns kommun. I sin nya roll kommer Risenfors att ansvara för att säkerställa en trygg och säker miljö för kommunens invånare. Hon kommer att arbeta för att förbättra kommunens beredskap för olika typer av kriser och säkerställa att kommunen följer gällande lagstiftning och regler. Med sin juridiska bakgrund och erfarenhet av kommunal arbete kommer hon att vara en viktig aktör i att stärka kommunens säkerhetsarbete.

Thor Kruse Een har utsetts till kommundirektör i Åre kommun. Han tillträdde den 5 maj och har varit tillförordnad kommundirektör sedan i januari. Thor Kruse Een har haft flera tjänster i Åre kommun sedan 2023, bland annat förvaltningschef och kontorschef. I sin nya roll kommer Een att leda kommunens administration och arbeta för att utveckla Åre som en attraktiv turistdestination och bostadsort.

Med sin erfarenhet av kommunal ledning och förvaltning kommer han att fokusera på att stärka kommunens ekonomi och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Mats Jönsson har utsetts till tillförordnad kommundirektör i Burlöv. Han tillträdde tjänsten den 5 maj. Mats Jönsson lämnar rollen som förvaltningschef för utbildnings- och kulturförvaltningen, där han varit sedan 2018.

Kommunstyrelsen kommer efter valet i höst inleda rekrytering av en ny kommundirektör. Under sin tid som tillförordnad kommundirektör kommer Jönsson att leda kommunens administration och arbeta för att säkerställa en stabil och effektiv förvaltning. Han kommer att fokusera på att stärka kommunens ekonomi och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Emil Gisslow har utsetts till ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen.

Han har varit tillförordnad ekonomidirektör sedan april 2025 och har tidigare haft flera chefsroller inom regionen. Innan dess arbetade Emil Gisslow i Göteborgs stad och på Regeringskansliet. Tillträde sker omgående. I sin nya roll kommer Gisslow att ansvara för regionens ekonomi och arbeta för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling.

Med sin erfarenhet av ekonomistyrning och ledarskap kommer han att spela en central roll i att utveckla regionens ekonomiska strategier och säkerställa en effektiv resursfördelning. Anna-Karin Hatt har utsetts till ny vd för Omställningsfonden och tillträder den 17 augusti. Hon efterträder Eva Wikström. Tidigare har Anna-Karin Hatt bland annat varit vd för LRF, Almega och Didaktus skolor.

I sju månader under 2025 var Anna-Karin Hatt Centerpartiets partiledare. Från 2010 till 2014 hade hon flera ministerposter i den dåvarande borgerliga regeringen. I sin nya roll kommer Hatt att leda Omställningsfonden och arbeta för att främja hållbara och innovativa lösningar för att möta samhällets utmaningar. Med sin breda erfarenhet av ledarskap och politiskt arbete kommer hon att spela en central roll i att utveckla fondens strategier och säkerställa en effektiv förvaltning.

Maria Liljedahl har utsetts till ny förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen. Hon efterträder Jesper Neuhaus, som slutar på grund av sjukdom. Maria Liljedahl har tidigare varit rådgivare och förhandlingschef inom organisationen. Det senaste halvåret har hon varit tillförordnad förbundsdirektör.

Tillträde sker omgående. I sin nya roll kommer Liljedahl att leda Arbetsgivaralliansen och arbeta för att främja goda arbetsförhållanden och starka arbetsgivarorganisationer. Med sin erfarenhet av förhandlingsarbete och ledarskap kommer hon att spela en central roll i att utveckla organisationens strategier och säkerställa en effektiv förvaltning





dagenssamhalle / 🏆 33. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kommundirektör Chefläkare Socialchef Ekonomidirektör Vd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Här öppnar Stockholms nya badplatsAtt doppa sig i en bassäng längs östra Norr Mälarstrand blir möjligt från och med i sommar. I nästa vecka startar bygget av den nya badanläggningen i Mälaren. – Det förhindrar att badande hamnar mitt bland båttrafiken, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Read more »

Nya krav för svenskt medborgarskapKraven för att bli svensk skärps i sommar med införandet av prov i samhällskunskap och svenska språket. Den första omgången av samhällskunskapsprovet hålls den 15 augusti i Stockholm för ett begränsat antal personer.

Read more »

– Sverige vidare i VM – klart för kvartsfinalTre raka matcher mot Kroatien. Nu fortsätter Sveriges bordtennis-VM med kvartsfinal mot Taiwan.

Read more »

Sverige avstår från nya elkablar till Europa och diskuterar teknologikompetensförlustEnergi- och näringsminister Ebba Busch (KD) meddelar att Sverige inte kommer att investera i nya elkablar till Kontinentaleuropa efter kritik mot EU:s nätpaket. Samtidigt uppmärksammas en betydande kompetensförlust efter Northvolts kollaps och andra ekonomiska nyheter inom teknologi, bostadsutveckling och jordbruk.

Read more »