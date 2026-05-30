Nya produktsäkerhetsregler från EU, trafikolyckor och annan nyheter

EU förbjuder sexleksaker efter svenskt larm, trafikolyckor på E4 och i Trollhättan, dog filmklipparen Marcia Lucas, artister ställer in för Trump-jubileum, Coop återkallar ägg, misshandel i Göteborg, T-rex till auktion, och hjärtstopp under Stockholm Marathon - en sammanfattning av senaste nyheterna.

EU har infört ett förbud mot import och försäljning av två specifika sexleksaker, Vibrotation dildo och Luv Pleaser, som tillverkas i Kina. Åtgärden motiveras av att svenska myndigheter larmade om för höga halter av bly i produkterna.

Enligt EU:s produktsäkerhetssystem utgör bly en miljörisk. Beslutet tillämpas enligt ordningens regler och påverkarna är de nämnda produkterna. Detta fall illustrerar hur EU sätter gränser för farliga ämnen i konsumentvaror. Samtidigt rapporteras att en lastbil varit inblandad i en trafikolycka på E4 söder om Toftaholm i Småland.

Olyckan, som klassas som en singelolycka, ledde till att vägen stängdes och trafikpåverkan beskrevs som mycket stor. Enligt Trafikverket kunde vägen förväntas öppnas upp för trafik igen senare under kvällen. I ett annat ärende uppgif att en man i Trollhättan grips misstänkt för vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Mannen anslås ha varit involverad i en händelse där en persons bilfallerade i farten.

Skadade personen har förts till sjukhus och bilen beslagtagen för teknisk undersökning. Polisen är på plats för att inhämta information och säkra utredningsmaterial. Ytterligare nyheter handlar om att den Oscarsbelönade filmklipparen Marcia Lucas, som var gift med George Lucas under arbetet med den ursprungliga Star Wars-trilogin, har avlidit. Hon vann en Oscar för bästa klippning 1977 för Star Wars: A New Hope och anses ha varit en pionjär för kvinnor inom filmbranschen.

Marcia Lucas dog i sviterna av en cancersjukdom vid 80 års ålder. På den politiska scenen meddelade flera artister att de ställer in sin medverkan i firandet av USA:s 250-årsjubileum i Washington DC på grund av att evenemanget arrangeras av en organisation kopplad till Trumpadministrationen. Som respons föreslog Donald Trump att han själv skulle hålla ett stort tal på evenemanget, vilket han annonserade på Truth Social. I ett annat ärende återkallar Coop ägg av sitt eget märket av försiktighetsskäl.

Återkallelsen gäller specifika 6-pack, 10-pack, 15-pack och 20-pack ägg med vissa bäst före-datum. Orsaken är att salmonella påvisats i hönsens stallmiljö, men inte i packeriet. Coop understrider att åtgärden är en försiktighetsåtgärd. Ytterligare en händelse i Göteborg involverar en 20-årig man som misshandlades vid Heden av tre okända personer.

Mannen attackerades med knytnävsslag i ansiktet, blev vaken och talbar men fördes till sjukhus för kontroll. Polisen arbetar med att identifiera gärningspersonerna. På auktionsmarknaden meddelades att ett nästan komplett skelet av en Tyrannosaurus rex, kallat Gus, kommer att säljas av Sotheby's i mitten av juli. Skelettet, som hittades i South Dakota, förväntas gå för mellan 20 och 30 miljoner dollar, vilket är ett rekordpris för en dinosauriefossil.

Förväntningarna kanändå bli överstigda, då ett stegosaurus-skelett nyligen såldes för motsvarande drygt 470 miljoner kronor. Slutligen rapporteras att en person drabbats av hjärtstopp under Stockholm Marathon precis vid målgången på Stockholms stadion. Personen fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes till sjukhus





