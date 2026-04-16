Nya Range Rover Sport: Sportigare prestanda, elektrifierad framtid och lyx i överflöd

Land Rover lanserar helt nya Range Rover Sport, en modell som prioriterar sportighet utan att kompromissa med den välkända lyxen. Med en BMW-utvecklad V8:a, laddhybrider med imponerande räckvidd och en helt eldriven version på väg, är modellen redo för framtiden. Interiören är en oas av komfort med massagestolar, avancerat ljudsystem och toppmodern teknik.

Land Rover tar ett rejält kliv framåt med lanseringen av helt nya Range Rover Sport , en bil som med sitt namn lovar en mer dynamisk körupplevelse utan att tumma på den distinktion och lyx som varumärket är känt för. Den nya modellen markerar en signifikant utveckling, inte minst genom införandet av en potent V8-motor från BMW och en tydlig satsning på elektrifiering. Redan nu finns det möjlighet att välja bland två laddhybridvarianter som erbjuder en imponerande elektrisk räckvidd på upp till 11,4 mil, vilket gör vardagliga resor möjliga helt på el. Dessutom kan kunder se fram emot en helt eldrivet utförande som planeras att lanseras under 2024, vilket cementerar Range Rover Sport s position som en framåtblickande aktör inom premiumsegmentet. Dessa elektrifierade alternativ möter kraven på minskade utsläpp och lägre driftskostnader utan att kompromissa med prestanda eller räckvidd för den som önskar använda bilen för längre resor.

Insidan av nya Range Rover Sport är designad för att vara en fristad av komfort och teknik. Passagerarna möts av ett generöst utrymme, särskilt för benen, vilket bidrar till en avslappnad reseupplevelse även under längre färder. För att ytterligare höja komforten har bilen utrustats med massagestolar som erbjuder hela 22 olika inställningar, vilket möjliggör personlig anpassning för optimal avkoppling. Ett avancerat luftreningssystem säkerställer en frisk och ren kabinluft, oavsett yttre förhållanden. Ljudupplevelsen tas till en ny nivå med ett premium ljudsystem från Meridian som består av 29 högtalare, skapande en fängslande ljudbild som fyller hela kupén. För att ytterligare minska störande ljud utifrån är bilen utrustad med aktiv brusreducering, vilket bidrar till en tystare och mer njutbar färd. Infotainmentsystemet är centrerat kring en stor och tydlig 13,1-tums infotainmentskärm, kompletterad av ett digitalt instrumentkluster på 13,7 tum som presenterar all nödvändig information på ett lättöverskådligt sätt. Tekniken är sömlöst integrerad för att erbjuda en intuitiv och användarvänlig upplevelse för både förare och passagerare.

Under den eleganta motorhuven erbjuds ett brett spektrum av kraftfulla och effektiva motoralternativ, anpassade för att möta olika behov och preferenser. Tidigare erbjöds enklare motorer med fyra cylindrar, men detta alternativ har nu tagits bort för att fokusera på mer kraftfulla och raffinerade drivlinor. Basmodellen utrustas med en rak sexa med turbo som levererar 360 hästkrafter, vilket ger en pigg och responsiv prestanda för vardagsbruk. För de som föredrar diesel finns alternativ med 300 eller 350 hästkrafter, som kombinerar imponerande vridmoment med god bränsleekonomi. Laddhybriderna, som representerar en viktig del av modellens elektrifierade strategi, finns att tillgå med 440 eller 510 hästkrafter, vilket ger en utmärkt balans mellan prestanda och möjligheten att köra sträckor helt på el. Toppmodellen av Range Rover Sport drivs av en kraftfull 4,4-liters V8-motor, lånad från BMW, som levererar hela 530 hästkrafter. Oavsett valt motoralternativ är bilen utrustad med fyrhjulsdrift för optimalt grepp och stabilitet under alla förhållanden, samt en smidig och effektiv åttastegad automatlåda från ZF. Nya Range Rover Sport finns nu tillgänglig för beställning och priserna startar från 1.170.900 kronor





