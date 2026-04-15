Nya riktlinjer för allergi välkomnas av allergiker och regioner

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för allergi mottas positivt av allergiker och regioner. Riktlinjerna, som sammanfaller med pollensäsongen, syftar till att förbättra vården för allergiker, inklusive rekommendationer om vaccin mot pollenallergi.

I videon ovan kan du höra Ian Zambrells perspektiv på de nya riktlinjerna och hur de förväntas påverka honom. Socialstyrelsen har lanserat nationella riktlinjer för allergi, vilket sammanfaller med starten av pollensäsongen. För pollenallergiker som Ian Zambrell, 29, innebär detta en välkommen förändring och ett efterlängtat hopp. Zambrell, som tränar inför årets Ironman i Kalmar, ser positivt på de nya rekommendationerna, särskilt beskedet om att fler bör erbjudas vaccin mot pollenallergi. Det är nu upp till regionpolitikerna att agera på dessa rekommendationer, fatta beslut och säkerställa tillgången till både behandlingar och nödvändiga mediciner.

Emmy Ahlstedt (C), ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i region Kalmar, uttrycker positivitet till de nya riktlinjerna. Hon framhäver vikten av ett samlat grepp kring mediciner för allergier. Region Kalmar arbetar för närvarande med att utvärdera möjligheterna att implementera de nya riktlinjerna. Exakt tidpunkt för när medicinerna kan börja erbjudas är dock ännu inte fastställd. Ahlstedt betonar att frågan ska prioriteras i förhållande till andra läkemedelsintroduktioner. Även Region Kronoberg välkomnar riktlinjerna och planerar att prioritera frågan, vilket de meddelar i ett mejl till SVT. Samuel Gasperan, från allergimottagningen på Växjö sjukhus, understryker att riktlinjerna är vägledande för deras verksamhet och spelar en viktig roll i beslutsfattandet angående behandlingar. De nya riktlinjerna omfattar ett brett spektrum av allergier, inklusive matallergi, atopiskt eksem, pollen- och pälsdjursallergi samt läkemedelsallergi. Detta breda fokus signalerar ett omfattande arbete för att förbättra vården för allergiker.

De nationella riktlinjerna är avsedda att förbättra diagnostik, behandling och uppföljning av allergier över hela landet. Målet är att erbjuda en mer enhetlig och kvalitativ vård, oavsett var i landet en patient befinner sig. Riktlinjerna ger rekommendationer om allt från diagnosmetoder till val av läkemedel och behandlingsstrategier. De tar även hänsyn till olika typer av allergener och patientgrupper. Socialstyrelsens arbete med att ta fram dessa riktlinjer har involverat experter inom allergologi, representanter från patientorganisationer och andra berörda parter. Processen har varit noggrann och syftat till att skapa evidensbaserade rekommendationer som bygger på den senaste forskningen och bästa praxis. Riktlinjerna ses som ett viktigt steg för att minska lidandet för allergiker och förbättra deras livskvalitet.

SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. Vårt mål är att publicera sanna och relevanta nyheter. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då strävar vi efter att redovisa vad vi vet och vad vi inte vet.





