Nya skönhetsprodukter från Dior, Kérastase, Charlotte Tilbury och Chanel

Läs om de senaste lanseringarna från Dior, Kérastase, Charlotte Tilbury och Chanel, inklusive solskydd, hårvård och läppprodukter.

Stiligt solskydd är något som många letar efter, särskilt när man vill kombinera högt skydd med en osynlig finish. Dior , en av världens största aktörer inom makeup, har nu lanserat en ny duo som är perfekt för dem som vill ha solskydd som fungerar sömlöst under sminket.

Invisible UV fluid spf 50+ PA++++ och Invisible mattifying UV stick spf 50 PA++++ är två produkter som erbjuder både skydd och en lätt, anpassad finish för alla hudtoner. Fluiden är lätt och fungerar som en perfekt bas under makeup, medan det smidiga UV-sticket är framtaget för applicering när som helst under dagen, även ovanpå makeup. Det är inte bara solskydd, utan också återfuktande hudvård från Dior.

Ett UV-stick som utöver att skydda huden mot solens uv-strålar mattar ner och förfinar huden. Kérastase har också lanserat en ny serie som riktar in sig på vanliga tecken på åldrande hår, såsom friss, torrhet samt minskad glans, tjocklek och volym. Deras nya Chronologiste-serie innehåller Pro-xylane, en nyckelingrediens som ofta återfinns i hudvård och stimulerar håraktiviteten från hårbotten. Seriens nattserum verkar medan du sover, när håret – precis som huden – befinner sig i sin naturliga reparationsfas.

Resultatet är mindre friss, mer glans och ett starkare hår lagom till morgonkaffet. Kérastases hårserum Overnight Youth Serum från deras nya serie Chronologiste är en produkt som många hårvårdsentusiaster kommer att uppskatta. Makeup-gurun Charlotte Tilburys senaste läpprodukt har formen av ett stift men känslan av ett balm, och ger en subtil, naturlig och rosig färg som framhäver läpparnas egen ton. Stiftet har redan synts på röda mattan, där Demi Moore bar nyansen Pillow talk medium på Oscarsgalan.

Skirt läppstift, Pillow talk blush balm lip tint, Charlotte Tilbury är en produkt som många kommer att vilja prova. Chanels populära läppserum kommer i två nya somriga smaker – en frisk med grönt äpple och en mjukare med hallon, svarta vinbär och ros. Läppserumet ger långvarig återfuktning och förbereder läpparna för makeup med hjälp av bland annat hyaluronsyra och kameliaextrakt. Det är en produkt som många kommer att uppskatta under sommaren





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dior Kérastase Charlotte Tilbury Chanel Skönhetsprodukter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premiumresor växer trots osäker konjunkturUnlimited Travel Group fortsätter att växa i premiumsegmentet trots geopolitiska risker och stigande bränslepriser. VD Charlotte Blum diskuterar strategin bakom framgången och hur bolaget balanserar på en tunn lina mellan tillväxt och marknadens osäkerhet.

Read more »

Finansiella uppdateringar och bolagsnyheterSammanfattning av aktuella händelser på finansmarknaden, inklusive nya blankare i Bravida, VD-byte på C-Rad och starka rapporter från matkassebolag.

Read more »

Svensk nyhetsöversikt: Kemisk incident i Stockholm, ekonomiska prognoser och sportsliga uppdateringarEn omfattande sammanfattning av dagens händelser, från en farlig kemisk reaktion på Norrmalm och uppdaterad BNP-prognos till nya utnämningar inom folkhälsan och sportsliga nyheter.

Read more »

Tillståndsplikt för skyddade boenden ökar säkerhetenFrån och med den 1 april 2024 krävs tillstånd från IVO för alla skyddade boenden för att säkerställa kvalitet och skydda våldsutsatta kvinnor och barn från oseriösa aktörer.

Read more »

Nya larm från Sis-hem i Boden om våld och bristande ledningAnställda vid Sis-hemmet Sävastgården i Boden vittnar om normaliserat våld och bristande ledning trots en återöppning med utökad personalstyrka.

Read more »

Charlotte Perrelli vill skänka bort husJag arbetar som shoppingreporter och nöjesreporter på Expressen. Som shoppingreporter inriktar jag mig på kommersiella artiklar inom mode, skönhet och livsstil.

Read more »