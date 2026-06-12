Nya undervisningsgrupper för elever med NPF väcker debatt om stigmatisering

Regeringens plan att införa särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har väckt motsägelsefull debatt. Medan vissa argumenterar för att detta kan leda till stigmatisering, påpekar andra att dagens lösningar ofta hindrar elevers lärande och sociala utveckling. Artikeln undersöker för- och nackdelar samt konsekvenser för barns framtid.

Myndigheterna och kritiker diskuterar nu regeringens beslut att ersätta dagens anpassade undervisning i klassrummet med så kallade särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ( NPF ).

I nuvarande systemet placeras många barn längst bak i klassen, ofta med hörselkåpor, istället för att få mer skräddarsytt stöd i mindre gruppar. Trots skolans integrationsprinciper sedan 1980-talet visar praktiken att elevernas behov ofta inte tillgodoses på ett adekvat sätt. Den nya modellen, där undervisning sker i separat klassrum, har redan testats på skolor som Johan Skytteskolan i Stockholm.

Enligt en SVT-reportage (9/6) upplever många mellanstadieelever att de får bättre arbetsro och koncentrationsförmåga i de mindre grupperna, samt att lärarna har mer tid för individuell hjälp. Några elever reflekterar också över att de tidigare stört andra utan att märka det, vilket påverkade deras eget lärande och kamraternas. Majoriteten av deltagarna är så positive att de inte vill återgå till traditionell undervisning.

Kritiker, inklusive Eric Donell från Riksförbundet Attention, menar att separata undervisningsgrupper riskerar att stigmatisera och i värsta fall diskriminera de berörda barnen. Att behöva gå ut till ett annat rum kan vara socialt påtagligt och skapa känslor av utpekadhet. En viktig poäng är att dagens lösningar, som att sitta längst bak med hörselkåpor, också kan vara stigmatiserande och underminera elevernas självkänsla.

Det är dock viktigt att notera att många barn redan i dag känner sig exkluderade på grund av sin neuropsykiatriska diagnos, särskilt om de har svårare att hålla sig stilla eller om de är högljudda. Det kan leda till att de blir uppfattade som "problem" av klasskamrater, vilket i sig är en form för stigmatisering. Under flera år har rapporter visat att en stor andel av elever med NPF - mellan 20 och 40 procent - inte får fullständiga betyg.

Denna utslagning är en stark riskfaktor för framtida utanförskap och sociala problem. Det ställer oss inför en svår avvägning: är det mer skadligt att separera eleverna i små grupper under en del av skoldagen, eller att låta dem förbli i ett system som uppenbarligen inte ger dem de förutsättningar de behöver för att lyckas? I praktiken visar erfarenheterna från Johan Skytteskolan att många elever trivs bättre och klarar studierna mer när de får anpassad undervisning i en lugnare miljö.

Att avvisa dessa metoder av "misriktad välvilja" skulle kunna göra en riktig björntjänst åt barnen - de skulle lämnas utan det stöd som faktiskt krävs för att nå sin fulla potential. I slutändan är målet alla samhällen bör sträva efter att alla barn får en chans till framgång i skolan, oavsett sina neuropsykiatriska utmaningar





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NPF ADHD Särskilt Stöd Undervisningsgrupper Stigmatisering

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