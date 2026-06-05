Nya VM-regler: Rött kort för muntäckning och VAR-ändringar

Inför fotbolls-VM inför Fifa flera nya regler, bland annat förbud mot att täcka munnen på planen, vilket kan ge rött kort. VAR utökas för att granska felaktiga kort och hörnor. Även regler för skadevård, byten och tidsspillan ändras.

Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg, och inför turneringen har Fifa presenterat en rad nya regler som kommer att påverka spelet på flera sätt. En av de mest uppmärksammade förändringarna är förbudet mot att täcka munnen när man pratar på planen.

Denna regel införs efter en incident i Champions League där Real Madrids Vinicius Junior anklagade Benficas Gianluca Prestianni för att ha kallat honom för apa. Domaren eller VAR-rummet kan nu visa rött kort om en spelare eller ledare täcker munnen under en konversation. Den tidigare toppdomaren och SVT-experten Jonas Eriksson välkomnar beslutet men tror att det kommer att tillämpas med pragmatism.

Om en spelare går fram till en lagkamrat och täcker munnen, så är det nog inte rött kort per automatik. Fifa har inte sagt någonting alls om det ska gälla spelare i samma lag än så länge, förklarar han. Samtidigt poängterar Eriksson att regeln syftar till att förhindra rasistiska och kränkande kommentarer som kan fångas upp av kamera eller publik, och att det är ett viktigt steg för att skydda spelarnas integritet och motverka diskriminering inom fotbollen.

Videodomarsystemet VAR genomgår också förändringar inför VM. Nu kommer VAR att granska felaktiga andra gula kort eller situationer där domaren gett fel spelare ett gult eller rött kort. Det här ska inte vara situationer som är i en gråzon, där folk tycker olika. Det är egentligen samma filosofi som kom 2018 när VAR infördes, med clear and obvious.

Men som alla vet, tittar man på Premier League så gäller inte clear and obvious där, säger Eriksson. Dessutom kommer VAR att ingripa vid uppenbart felaktiga hörnor, förutsatt att granskningen inte påverkar spelet. Detta eftersom hörnor har blivit allt viktigare och leder till många mål. Fifa vill korrigera de gångerna när det verkligen blir helt fel, förklarar Eriksson.

En annan nyhet är att spelare som behöver vård på planen nu måste vänta i en minut vid sidlinjen innan de får komma in igen, räknat från när spelet är i gång. Detta för att minska tidsfördröjningar och förhindra att spelare simulerar skador för att stoppa spelet. Vid byten gäller det att lämna planen inom tio sekunder, annars får ersättaren vänta vid sidlinjen i minst en minut och till nästa avblåsning.

Dominerande är också regler för att förhindra tidsspillan vid inkast och insparkar. Om domaren anser att ett inkast eller en inspark drar ut på tiden kommer de att räkna till fem sekunder och visa det med handen. Sätts inte bollen i spel tilldelas inkastet motståndaren. Vid en fördröjd inspark får motståndarna hörna.

Dessa förändringar syftar till att öka spelhastigheten och minska taktiska fördröjningar. Jonas Eriksson betonar att de nya reglerna sportsligt sett är jättestora förändringar och kommer att påverka hur lag och spelare agerar på planen. Det blir en utmaning för domarna att implementera reglerna konsekvent, men Fifa hoppas att de ska leda till en mer rättvis och underhållande turnering.

Sammanfattningsvis kommer VM att bjuda på flera nyheter som både spelare och publik måste vara medvetna om, och det återstår att se hur reglerna kommer att tolkas i praktiken





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Fotbolls-VM Nya Regler Täcka Munnen VAR Rött Kort

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