Nyberg lämnar Sverigedemokraterna, kandiderar för Ambition Sverige efter trafikolycka med kokain

Efter en trafikolycka i mellandagarna hittades en påse med vitt pulver som man misstänkte var kokain i Nybergs handväska. Dessutom visade prover från hennes spår av flera droger, bland annat kokain, ecstasy och amfetamin. Nyberg meddelade att hon lämnar Sverigedemokraterna och kandiderar för Ambition Sverige. Partiet leds av riksdagsledamoten Elsa Widding, som också tillhörde SD men blev politisk vilde våren 2023. Nyberg nekade till brott gällande rattfylleri, ringa narkotikabrott och narkotikabrott men erkände grov olovlig körning. Misstanken om den grova olovliga körningen uppstod efter att Expressen i slutet av mars kunde avslöja att Nyberg, trots att hennes körkort återkallats efter olyckan i julas, körde bil.

