Nyheter: Brand, vapenutgifter, drogslag och politiskt samarbete

Sammanfattning av aktuella händelser: Villabrand i Hällefors, gripande i Väsby, ökade kärnvapenutgifter, knivattack i Hässleholm, stor drogslag i Chile, Xi-Kim-möte, tidig syrenblomning och attack i Ukraina samt nominering av ny justitieminister i USA.

En villabrand har brunnit i Hällefors där rök utvecklades svart från byggnaden rapporterar SVT Örebro. Räddningstjänsten skickade tio enheter till platsen efter att larmet kom in klockan 06:31.

Inga uppgifter om personskador klockan sju på morgonen enligt polisen. Dessutom rapporteras att en man gripits med kofot i Väsby misstänkt för inbrott i en verkstadslokal. En ny rapport från ICAN visar att utgifterna för kärnvapen ökade med 19 procent globalt jämfört med förra året. De nio kärnvapenländerna spenderade under 2025 cirka 40 000 kronor per sekund.

Antalet totala kärnvapen minskar men utplacerade kärnvapen ökar för första gången på en generation. En 25-årig man skadats med ett vasst föremål i centrala Hässleholm under måndagskvällen. Polisen inledde en stor insats med hundpatrull och ärendet rubriceras som försök till mord. Myndigheter i Chile har beslagtagit mer än 100 ton droger mestadels kokain och ketamin i virkesleveranser på väg mot Europa med ett värde på 80 miljarder kronor.

En utredning på sex månader identifierade 45 containrar från Bolivia. Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea och träffar Kim Jong-Un. De kommer överens om att utöka samarbetet inom flera områden inklusive strategisk kommunikation via fler högt uppsatta tjänstemäns Ömsesidiga besök. En botanisk studie visar att syrenen blommar rekordtidigt och mycket längre norrut än normalt.

Blomningen noterades redan uppe i Haparanda och över hela Skåne och södra ostkusten vilket tyder på klimatförändringar. 11 000 rapporter ingick i undersökningen. I Ukraine har ryska attacker på Charkivregionen kostatat fyra döda och tio skadade. Staden Tjuhuiv attackades medan Charkiv stadsborgmästare rapporterar om skador i staden. USA s president Donald Trump har nominerat Todd Blanche heltidsjustitieminister.

Blanche var tidigare tillförordnad och han måste nu godkännas av senatorerna. Han har kritikats från båda partierna gällande en fond för Trump anhängare men han har meddelat att han inte kommer gå vidare med den





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