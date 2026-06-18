Den här artikeln samlar flera nyhetshändelser: en ny singel från Duplantis om hans möte med hans fru, en utveckling inom folkhälsoarbetet kring existentiell hälsa, att den röda tunnelbanelinjen i Stockholm fungerar igen efter problem, gripandet av två personer i Jönköping misstänkta för flera bilbränder, samt historien om en ek i Storbritannien som påverkats av klimatförändringar. Dessutom beskrivs Aftonbladets tips- och nyhetsredaktionstjänst.

Den nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desirée, enligt ett pressmeddelande. Detta är en del av en större trend där artister låter sina personliga relationer inspirera sin musik. samtidigt pågår en viktig debatt om existentiell hälsa inom folkhälsoarbetet, där det inte handlar om kritik utan om grundläggande mänskliga behov för att människor ska kunna fungera godt.

I Stockholm har problemen med den röda linjen i tunnelbana varit aktuella efter tre veckors strul och inställda avgångar, men nu är denliga återinsättandet med full kapacitet. Också i Jönköping har händelserna varit många, med att tjugoåtta bilar brunnit under de senaste veckorna och två personer nu gripits för misstänkt inblandning.

Ytterligare en berättelse från Storbritannien handlar om en gammal ek som varit en symbol för Robin Hood, men som utsatts för stress på grund av värmeböljor, särskilt den rekordvarma sommaren 2022. Aftonbladet fungerar som en plattform för att samla in tips från läsare, med garantier för källskydd och möjlighet till ersättning för publicerade innehåll. Appen Tipsa! möjliggör geolokalisering och push-notiser för lokala händelser, och man uppmanas att vara försiktig och respektera integriteten när man dokumenterar nyhetshändelser





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