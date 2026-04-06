Nyheter: Explosion i Järfälla, Eskalering i Mellanöstern, och Säkerhetslägen

En sammanfattning av aktuella nyheter, inklusive en möjlig explosion i Järfälla, eskaleringar i Mellanöstern med attacker och hot, samt säkerhetslägen i andra regioner, såsom fritagning av kidnappade i Nigeria och lavinvarningar i Sverige.

Under natten mot måndag inkom larm om en möjlig explosion vid en lagerlokal i ett industriområde i Järfälla . Enligt räddningstjänsten ska det röra sig om en trasig fönsterruta, och inga tecken på brand har upptäckts. Händelsen utreds för att fastställa orsaken. Samtidigt rapporteras om en rad andra händelser. I Libanon har en israelisk attack riktad mot en lägenhetsbyggnad i en stad öster om Beirut krävt tre liv och skadat ytterligare tre personer.

De libanesiska myndigheterna uppger att över 1 400 personer, varav nästan 130 barn, har dödats i israeliska angrepp sedan krigets början, och över en miljon libaneser har tvingats på flykt. I Nigeria har militären lyckats fritaga 31 personer som kidnappades under en påskgudstjänst. Sju personer, varav fem civila, dödades i samband med kidnappningen och fritagningen. Vidare har en anonym israelisk underrättelseofficer uppskattat att Iran fortfarande innehar över 1 000 ballistiska robotar som kan nå Israel. Officeraren betonar att det skulle krävas enorma resurser för att eliminera hotet, och att Iran troligen kommer att behålla en betydande förmåga att attackera. Iran tros ha haft runt 2 000 sådana robotar före kriget, varav över 500 har avfyrats mot Israel och andra förstörts. Dessutom uppskattas Hizbollahmilisen i Libanon ha 8 000–10 000 raketer som kan nå Israel. \I Nacka kommun, närmare bestämt i Lännersta, rånades en man på sin BMW på påskdagskvällen. Mannen larmade polisen och uppgav att han utsatts för ett rån med vapen. Bilen hittades senare voltad av Värmdövägen, men ingen fanns kvar i bilen när polisen anlände. En förundersökning om grovt rån, eller alternativt grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, har inletts. Parallellt med dessa händelser har det rapporterats om en kraftfull sprängladdning som hittats i Serbien nära en gasledning som transporterar rysk gas till Ungern. Ungerns regering har satt militären i beredskap för att skydda ledningen och dess knutpunkter. Ukraina förnekar all inblandning i händelsen och antyder att det kan röra sig om en rysk provokation. Den amerikanske presidenten har utfärdat ett hot om att förstöra alla iranska kraftverk om Iran inte öppnar Hormuzsundet. Presidenten har också antytt att han snart kommer att meddela ett slut på kriget, men varnar för att det kan ta lång tid att återuppbygga landet om Iran inte går med på kraven. \Slutligen har polisen utfärdat en varning för laviner i Jämtland och Västerbotten. Risken för laviner bedöms som betydande i flera områden, och allmänheten uppmanas att vara försiktig och hålla sig uppdaterade om väder- och lavinprognoser. Presidenten verkar även förlänga tidsfristen för Iran att acceptera ett fredsavtal. Ursprungligen skulle tidsfristen gå ut måndag klockan 20.00, amerikansk tid, men den har nu förlängts med 24 timmar. Presidenten uttryckte sig tidigare på söndagen med kraftfulla ord och krävde att Iran omedelbart skulle öppna Hormuzsundet





