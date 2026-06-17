Nyheter: Fotboll, ekonomi, klimat och flera ämnen från Sverige

Sammanfattning av senaste nyheterna: Fotbollsförbundet tar bort vätskepauser i VM, cancervårdchefer säger upp sig, ekonomisk prognos oförändrad, öppen visning av VM-match, frihets dom i Gävle-mål, minskade klimatutsläpp, stor bot till LKAB, riksbankens ränteprognos och lungtransplantation framgång.

Europeiska fotbollsförbundet har meddelat det tyska ARD att det tar bort den omdebatterade vätskepaus en i VM-matcher efter hård kritik. Pauserna, en varje halvlek, anklagades för att störa matchens rytm och för att tränare kunde använda dem för att ändra taktik.

I ett annat ämpe sade flera chefer i cancervården upp sina uppdrag i protest mot bristande förtroende från verksamhetschefen. Karolina Boman, överläkare, beskrev hur alla sektionschefer kallades till ett möte där de meddelade att de lämnade sina poster. Samtidigt påpekade SDs gruppledare Linda Lindberg att en partilös ska inte ha mer än en medianlön i Sverige. Regeringens ekonomiska prognos för Sverige är oförändrad med en BNP-tillväxt på 2,3 procent för år, samma bedömning som i maj.

Intresset för Sveriges VM-match mot Tunisien var stort med 3 000 personer som samlades i Kungsträdgården för en öppen visning, en initiativ av Stockholms stads styre. I juridiska frågor frias en 24-årig man misstänkt för ett mord vid en skola i Gävle förra året. Miljömässigt minskade Sveriges klimatutsläpp med tre procent 2025 jämfört med 2024, enligt Naturvårdsverket. I arbetsskyddsfrågor döms LKAB till en bot på 55,5 miljoner kronor efter en mekanikers död i Kirunagruvan 2024.

Polisens användning av elchockvapen under ett gripande nämndes. Riksbanken reviderade sin prognos för styrräntan på grund av stigande inflationstryck trots låg underliggande inflation. Inom medicin rapporterades en framgångsrik lungtransplantation på Rikshospitalet





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