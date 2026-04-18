Nyheter från Sverige och Världen: Ungersk Premiärminister, Invandring, Film och Konflikter

En sammanfattning av aktuella nyheter som rör Ungerns nya premiärminister, dödsfall inom amerikansk immigration, en judisk filmfestival i Malmö, påvens uttalande om Trump, en film om Martha Stewart, ryska och belarusiska simmares återkomst, en skjutning i Kiev och mordutredningar i Sverige och Norge.

Peter Magyar förväntas ta över premiärminister posten i Ungern den nionde eller tionde maj, enligt uppgifter från Reuters. Valets resultat bekräftar att Magyars parti kommer att inneha 141 av de 199 platserna i parlamentet, vilket är två platser fler än vad som tidigare rapporterats, vilket signalerar en tydlig majoritet för hans parti och en ny politisk era för landet.

Samtidigt rapporterar den amerikanska immigrations- och tullmyndigheten ICE om en oroande ökning av dödsfall inom deras förvar. Under årets första kvartal har minst 17 personer avlidit, vilket är mer än hälften av det totala antalet dödsfall under hela fjolåret, då 31 personer miste livet – den högsta siffran på två decennier. Bland de döda i år finns flera individer med mexikanskt och kubanskt ursprung, vilket understryker de tragiska konsekvenserna av den nuvarande immigrationspolitiken och de utmaningar som möter migranter.

I Malmö inleds den första Judiska internationella filmfestivalen, JIFF, med ett tal av bland andra kulturminister Parisa Liljestrand. Festivalen sträcker sig över tre dagar och syftar till att visa filmer som utforskar judisk identitet, kultur, historia och samtida frågor. Platsen för evenemanget är kulturhuset Palladium. Kulturministerns närvaro är noterad, särskilt med tanke på den kritik hon nyligen mottog från branschen för att ha uteblivit från Göteborgs filmfestival i januari. Ursprungligen var festivalen tänkt att äga rum under hösten som en del av firandet av 250 år av judiskt liv i Sverige. Emellertid försenades den på grund av svårigheter att finna en lämplig lokal med garanterad säkerhet. Festivalen kommer att visa ett tiotal filmer från olika länder, inklusive Sverige, USA, Israel och Ungern. Öppningsfilmen är en lättsam komedi som utspelar sig under ett stört sabbatsfirande i New York.

Påve Leo XIV har uttalat sig för att klargöra sina tidigare uttalanden, som tolkades som ett svar på kritik från USA:s tidigare president Donald Trump. Påven uttrycker sitt beklagande över missförstånden och betonar att han inte har någon önskan att debattera med Trump. Han förklarar vidare att hans uttalande om att 'tyranner' ödelägger världen, som av amerikanska medier tolkades som en hänvisning till Trump, faktiskt skrevs långt innan Trump kommenterade påvens fredsbudskap. Ordstriden inleddes när Trump kritiserade påvens predikan om fred under pågående krig i Iran, och har sedan dess lett till hård kritik mot presidenten, inklusive för att ha delat en AI-genererad bild av sig själv som Jesus på sociala medier.

En film baserad på livet av den amerikanska mediepersonligheten Martha Stewart är under produktion med den arbetstiteln 'Good thing', en tydlig referens till Stewarts berömda slogan. Filmen regisseras av Janicza Bravo. Martha Stewart hade sin glansperiod under 1990-talet och början av 2000-talet, då hon publicerade flera bästsäljande böcker och ledde den Emmy-belönade TV-showen 'Martha Stewart Living'. Hennes livsstilsmagasin med samma namn hade en upplaga på över två miljoner exemplar per nummer år 2002. Efter att hennes mediakonglomerat börsnoterades 1999, blev hon den första kvinnliga miljardären i USA som byggt sin förmögenhet på egen verksamhet. År 2004 dömdes Stewart för insiderhandel efter att ha sålt aktier i ett bioteknikföretag dagen innan dess aktiekurs rasade. Hon avtjänade fem månaders fängelse för brottet.

Internationella simförbundet har beslutat att välkomna tillbaka ryska och belarusiska idrottare till tävlingar, vilket innebär att de återigen får tävla under sina nationella flaggor och med sina nationalsånger. Beslutet har mötts av blandad reaktion; medan vissa delar av simvärlden stöder beslutet, har det även kritiserats från flera håll. Enligt den tidigare svenska simikonen Lars Frölander är det orättvist att bestraffa en hel nation för ledarnas kontroversiella beslut. Däremot har Otylia Jedrzejczak, en representant för simidrotten, meddelat det europeiska simförbundet att idrottare från Ryssland och Belarus inte kommer att kunna delta i deras tävlingar.

Fem personer har dödats och tio skadats i en skjutning i Ukrainas huvudstad Kiev. President Volodymyr Zelenskyj rapporterade händelsen på X. Efter en jakt inne i en matbutik uppges en misstänkt gärningsperson ha skjutits till döds. Skottlossningen ska ha ägt rum inne i matbutiken och de skadade vårdas nu på sjukhus. Enligt uppgifter hölls fyra personer som gisslan inne i butiken, men dessa har nu frigetts, enligt Zelenskyj.

Polisen i Sverige larmades sent under fredagskvällen om en kvinna i 60-årsåldern som hittats död i en bostad. Då omständigheterna kring dödsfallet är oklara, har händelsen rubricerats som mord. En person har gripits och platsen har spärrats av för teknisk undersökning. Enligt uppgifter från Sydsvenskan befann sig den misstänkte, en man i 60-årsåldern, i bostaden under kvällen och det var han själv som larmade polisen.

Slutligen åtalas en norsk man i 55-årsåldern för dråp på en svensk kvinna i Trollhättan under hösten 2024. Den norska åklagaren har enligt NRK öppnat för att begära att mannen döms till förvaring, vilket i praktiken innebär fängelse med möjlighet till obegränsad förlängning om personen bedöms vara för farlig för att friges. Detta visar på komplexa och tragiska händelser som utspelar sig både nationellt och internationellt.





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungern Premiärminister Immigration Film Internationella Relationer Brott

United States Latest News, United States Headlines

