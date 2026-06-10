Nyheter från världen: Hamas-toppar dödade, masskjutning i Sydafrika och svenskarnas syn på euron

Israeliska militären har dödat två högprofilerade Hamas-medlemmar i Gaza, medan en masskjutning i Johannesburg krävde minst tolv liv. Samtidigt visar en ny SCB-undersökning att en majoritet av svenskarna är emot euron.

Israel s försvarsmakt har dödat två högt uppsatta medlemmar av Hamas i Gaza . Enligt ett uttalande från IDF på X är Khader Jamasi chef för Hamas nätverk för överföring av pengar, medan Muhammed Harazin var hans ställföreträdare.

De båda beskrivs som centrala finansoperatörer för Hamas i Gaza och tros ha överfört tiotals miljoner dollar till den militära grenen genom ett nätverk av valutaväxlare. Var och hur de dödades är ännu oklart. Händelsen är en del av de pågående striderna i regionen och väcker frågor om fortgående våld i Gaza. I en annan del av världen, i en förort till Johannesburg i Sydafrika, inträffade en masskjutning som krävde minst tolv dödsoffer och flera skadade.

Polisen anlände till Cleveland på tisdagskvällen och fann flera skottskadade personer. Enligt rapporter ska tio misstänkta ha hoppat ur en bil nära en bensinstation och öppnat eld mot människor. Ingen har gripits ännu, men polisen utreder händelsen. Detta är en av flera våldsamma incidenter i landet och belyser de utmaningar som Sydafrika står inför när det gäller brottslighet och säkerhet.

Samtidigt har en ny undersökning från Statistiska centralbyrån i Sverige visat att en majoritet av svenskarna motsätter sig att införa euron. Hela 52,1 procent skulle rösta nej i en folkomröstning, en ökning från 49,5 procent förra året. Endast 28,7 procent är positiva till euron, medan resten är osäkra. Detta tyder på att svenskarna fortfarande är skeptiska till att byta ut kronan, trots att Sverige är medlem i EU.

Undersökningen är en påminnelse om den långvariga debatten om valutaunionen. Utöver dessa händelser rapporteras om en man som skadats med ett vasst föremål i Linköping och en knivhotning på en restaurang i Stockholm. En man i 20-årsåldern hotades av en knivman som lämnade platsen när polisen kom. I Göteborg inträffade en brand på ett boende, och en person greps misstänkt för mordbrand.

Trafikolyckor och utrikesnyheter från Ukraina och Ryssland fyller också nyhetsflödet. Sammantaget visar detta på en bredd av händelser både i Sverige och internationellt





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