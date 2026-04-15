Nyheter: Hatbrott i London, Wall Street rekord, Live Nation fälls, Hockeyfinal, Knivdåd och ny musik

Sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: Ett antal incidenter och händelser har präglat natten och dagen. En synagoga i London utsattes för ett brandattentat, vilket utreds som ett antisemitiskt hatbrott. Wall Street noterade nya rekord trots geopolitiska spänningar. Konsertarrangören Live Nation fälls för brott mot konkurrenslagar i USA. Hockeyallsvenskan har startat sina finaler med en seger för seriesegrarna. En person har skadats med ett vasst föremål i Haninge. I El Salvador kommer barn från 12 års ålder att kunna dömas till livstids fängelse. Madonna släpper nytt album i juli, och BBC planerar omfattande personalnedskärningar.

Under natten till onsdagen inträffade en allvarlig händelse i norra London då två maskerade personer kastade flaskor fyllda med bensin mot en synagoga. Enligt brittisk polis utreds händelsen som ett antisemitiskt hatbrott och poliser från London s anti-terrorgrupp bistår i utredningen. Som ett resultat av dådet greps senare en 46-årig man och en 47-årig kvinna, misstänkta för mordbrand. Denna incident är den andra på kort tid som riktats mot judar i den brittiska huvudstaden; för några veckor sedan förstördes fyra ambulanser tillhörande en judisk volontärorganisation i en brand.

Samtidigt verkar den pågående konflikten i Mellanöstern inte ha påverkat New York-börsen nämnvärt. Under onsdagen slog S&P 500 och det tekniktunga Nasdaq nya rekord, med uppgångar på 0,8 respektive 1,6 procent. Dow Jones industriindex backade däremot 0,2 procent. Efter en nedgång på över 10 procent i mars har Wall Street återhämtat sig starkt de senaste veckorna, trots fortsatta farhågor kring Irankrigets ekonomiska konsekvenser. Inom enskilda aktieslag noterades positiva resultat, särskilt inom banksektorn efter starka kvartalsrapporter från Bank of America och Morgan Stanley. Även klädföretaget American Eagle Outfitters hade en framgångsrik dag, med en aktieuppgång på över 9 procent efter beskedet att skådespelerskan Sydney Sweeney kommer att medverka i ytterligare en reklamkampanj.

Inom musik- och underhållningsbranschen fanns också betydande nyheter. Konsertarrangören Live Nation, som även kontrollerar biljettjätten Ticketmaster, har fällts för brott mot konkurrenslagar i USA. En jury i New York fastslog efter en fem veckor lång process att företaget upprätthållit ett olagligt monopol på biljettmarknaden, bland annat genom att förhindra arenor från att använda flera biljettförsäljare. I mars ingick Live Nation en förlikning med justitiedepartementet och 40 delstater, vilket resulterade i en betalning på över två miljarder kronor i skadestånd.

På sportfronten har den första finalmatchen i hockeyallsvenskan spelats. Seriesegrarna och favorittippade laget lyckades säkra en 4–2-seger hemma mot Karlskoga, vilket är en lovande start på finalserien som avgörs i bäst av sju matcher. Trots segern uttryckte spelare som Daniel Brodin, som anslöt från Djurgården, att laget har potential att prestera bättre och att det fanns onödiga misstag i spelet. Brodin, som deltar i sin fjärde raka final, bidrog med ett viktigt mål tidigt i andra perioden, och kort därefter utökades ledningen till 3–1 genom Oscar Tellströms andra mål för kvällen.

Tyvärr fortsätter även våldsbrott att vara ett problem. En person har skadats med ett vasst föremål i Vega, Haninge kommun. Enligt polisen misstänks brottet ha inträffat i en bostad, och den skadade personen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Personen uppges ha varit vid medvetande. Polisen har säkrat brottsplatsen och söker efter misstänkta, varav en person har gripits för förhör.

Internationellt har El Salvador tagit ett drastiskt steg när det gäller ungdomsbrottslighet. Med godkännande av kongressen kommer barn så unga som 12 år snart att kunna dömas till livstids fängelse, en lagändring som träder i kraft den 26 april. President Nayib Bukele, som själv beskrivit sig som 'världens coolaste diktator', har infört ett nationellt nödläge på grund av den omfattande gängkriminaliteten. Över 90 000 personer har fängslats, många utan att ha fått sina anklagelser prövade i domstol, enligt människorättsorganisationer.

I en ljusare ton har popikonen Madonna annonserat sin comeback. Den 3 juli släpps hennes nya album, 'Confessions on a dance floor: Part II', vilket blir hennes första fullängdsalbum på sju år. Hon återförenas med dj:n och producenten Stuart Price för detta projekt. Madonna meddelade nyheten via sociala medier och beskriver, tillsammans med Price, albumets filosofi som en hyllning till dansens andliga och ritualistiska natur. Med den nya skivan återvänder hon också till sitt gamla skivbolag, Warner.

Slutligen står det brittiska public service-bolaget BBC inför en omfattande omorganisation. Bolaget planerar att skära ned mellan 1 800 och 2 000 tjänster, vilket motsvarar nästan var tionde anställd. Syftet är att spara 500 miljoner pund, cirka 6,2 miljarder kronor, under de kommande två åren. Den tillfällige generaldirektören Rhodri Talfan Davies beskriver nyheterna som 'riktigt jobbiga' för personalen, medan fackordföranden Philippa Childs varnar för att nedskärningarna kan bli 'förödande för personalen och BBC som helhet'.





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

London Hatbrott Wall Street Live Nation Hockey

United States Latest News, United States Headlines

