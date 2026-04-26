Nyheter i korthet: Dödsfall, rallykrasch, säkerhetsläget i USA och världsrekord

En sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive bortgången av en SVT-profil, en rallyolycka, säkerhetsläget i USA efter en skottlossning, dödsfallet av Malis försvarsminister och nya världsrekord i maratonlöpning.

SVT :s sportchef Max Bursell beskriver Pelle Nyström som en varm, positiv och integritetsstark människa, en sann lagspelare som alltid ställde upp för andra. Nyström arbetade på SVT från 1983 till 2020, med fokus på sportredaktionen där han bevakade ett flertal OS och andra stora mästerskap.

Hans engagemang och professionalism kommer att saknas djupt inom organisationen. I rallyvärlden led Oliver Solberg ett tungt avbrott i sin segerjakt under VM-rallyt på Kanarieöarna. En krasch på näst sista etappen, där hans Toyota kolliderade med ett räcke och förlorade ett framhjul, tvingade honom att bryta tävlingen. Trots att både han och kartläsaren Elliott Edmondson undkom oskadda, försvann möjligheten till seger.

Sébastien Ogier, från Frankrike, kunde därefter säkra segern. Samtidigt i USA har president Donald Trump uttryckt oro över säkerheten efter en skottlossning och hävdar att ett skyddsrum vid Vita huset hade kunnat förhindra händelsen. Han hänvisar till ett pågående bygge av en hemlig balsal med tillhörande säkerhetsutrymme, vars framfart dock pausats av en domstolsbeslut. En koordinerad attack mot Sadio Camara, försvarsminister i Malis militärjunta, har resulterat i hans död.

Gruppen JNIM, med kopplingar till al-Qaida, har tagit på sig ansvaret för attacken som riktades mot Camaras bostad utanför huvudstaden Bamako. Flera grannar ska också ha omkommit i explosionen. Denna händelse inträffar i en redan instabil region präglad av politiska omvälvningar och militärstyre. Säkerheten kring det kommande statsbesöket av Storbritanniens kung Charles III i USA har intensifierats efter skottlossningen vid en korrespondentmiddag i Washington DC.

Amerikanska myndigheter försäkrar om att adekvata säkerhetsåtgärder kommer att vidtas. Utredningen pekar mot att president Trump och hans stab kan ha varit måltavlan för angreppet. Samtidigt har nya världsrekord satts i maratonlöpning, med kenyanska Sabastian Sawe som sprang under två timmar (1.59.30) och etiopiern Tigst Assefa som förbättrade sitt eget rekord på damsidan (2.15.41). Italiens premiärminister Giorgia Meloni har uttryckt sin avsky mot politiskt hat efter en konflikt med Donald Trump





