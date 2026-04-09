Nyheter i korthet: Narkotikasmuggling, glaciärlag i Argentina, fotbolls-VM domare och mer

Sammanfattning av aktuella nyhetshändelser: domar i narkotikasmuggling, förändringar av glaciärlag i Argentina, utnämning av domare till fotbolls-VM 2026, bränder, it-attacker, börsutveckling, krav mot romskt förbund och trafikolyckor.

Fem personer har dömts för grov narkotikasmuggling efter att över 30 kilo cannabis hittades i ett paket från USA. Paketet, som innehöll två träbord, upptäcktes på Arlanda flygplats i oktober och väckte tullens misstänksamhet. Två kvinnor greps när paketet skulle hämtas ut, och efter en rättsprocess har nu fem personer dömts till fängelsestraff på mellan två och sex år. Samtliga åtalade nekade till de flesta anklagelserna under rättegången.

I Argentina har kongressen antagit en ändring av landets glaciärlag, vilket öppnar upp för potentiell gruvdrift och exploatering av glaciärer. Den reviderade lagen, framlagd av president Javier Milei, ger regionala myndigheter befogenhet att reglera vilka områden som ska skyddas, istället för forskningsinstitutet IANIGLA. Detta har mött stark kritik från miljöorganisationer som planerar att överklaga beslutet. Lagen kan leda till investeringar på över 30 miljarder dollar i gruvsektorn om den inte stoppas. Internationella fotbollsförbundet (FIFA) har presenterat domarna som kommer att döma i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko 2026. Glenn Nyberg från Sverige är en av de utvalda och kommer att representera landet i den rekordstora domargruppen. Gruppen består av 52 huvuddomare, 88 assisterande domare och 30 videodomare från 50 medlemsländer. Urvalet har skett under tre års tid och baseras på kvalitet och jämnhet i prestationer på högsta nivå, både internationellt och nationellt. Enligt polisen har det brunnit i en bastu i Vasastan under torsdagseftermiddagen. Larmet kom in till polisen klockan 15:33, och ingen person skadades i branden. Dorotea kommun har utsatts för en it-attack och arbetar för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Kommunen bekräftar att de utsatts för en ransomware-attack och samarbetar med extern hjälp för att hantera incidenten. Händelsen är polisanmäld. Vilhelmina kommun har också drabbats av attacken, medan Doroteas stadsnät inte påverkats. Stockholmsbörsen upplevde en negativ börsdag, med OMXS-index som sjönk med 0,4 procent. Detta berodde delvis på stigande oljepriser, där ett fat Nordsjöolja kostade drygt 98 dollar efter att Iran antytt att Hormuzsundet skulle stängas. Lastbilsjätten Volvo backade mest, ner 3,1 procent, vilket till stor del beror på att aktien handlas utan rätt till utdelning efter bolagsstämman. Romska ungdomsförbundet har ålagts att betala tillbaka drygt 4,5 miljoner kronor till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). MUCF har tidigare betalat ut över 40 miljoner kronor i bidrag till förbundet och upptäckte stora brister. MUCF polisanmälde ungdomsförbundet, men utredningen lades ned i brist på bevis. Skulden ska vara betald senast den 23 april. En personbil och en lastbil frontalkrockade på länsväg 215 utanför Norsholm i Norrköping. Föraren av personbilen, en man i 45-årsåldern, fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik. Räddningstjänsten arbetar med släckningsarbete i en villa i Simlångsdalen utanför Halmstad. Polisen har spärrat av området och utreder händelsen som allmänfarlig vårdslöshet. Det finns inga rapporter om personskador





