Nyheter: Livstid för mord, börsnedgång, musiklejonets bortgång och andra nyheter

En sammanfattning av aktuella nyheter: Svensk man döms till livstid för mord i Köpenhamn. Regioner överklagar dom om journalsystem. Wall Street öppnar på rött efter Trumps hot. Musikvärlden sörjer Albert Mazibukos bortgång, och Kanye West stoppas från Storbritannien.

En 21-årig svensk medborgare har dömts till livstids fängelse för ett mord i Köpenhamn . Dom en följer efter att mannen erkänt mordet under rättegången. Händelsen inträffade den 19 oktober 2023 då mannen, vid den tiden 18 år gammal, anlände till brottsplatsen på en elsparkcykel utklädd till matbud. Vittnen rapporterade om en orange jacka och en blå väska, typisk för matbud, där pistolen förvarades. Offret, en 37-årig man, sköts på nära håll i närheten av Vesterports station.

Den dömde hade rest med tåg från Malmö till Köpenhamn på morddagen och greps en månad senare. Försvarsadvokaten yrkade på 16 års fängelse, med argumentet att det inte fanns bevis för noggrann planering. Domen är ett bevis på allvaret i våldshandlingen och understryker rättsväsendets ansvar att lagföra grova brott.\Samtidigt överklagar nio regioner en dom gällande miljonböter för ett avtal om journalsystemet Cosmic. Regionerna dömdes i mars för att ha slutit ett tilläggsavtal utan föregående upphandling. Överklagan baseras på oenighet kring preskriptionstiden och användningen av undantagsregler i lagen om offentlig upphandling vid avtalsändringar. Regionerna menar att kammarrätten bedömt felaktigt. Bakgrunden är att Cambio, företaget bakom Cosmic, inte kunde leverera systemet i tid vilket ledde till ett nytt avtal trots vetskapen om att det kunde vara olagligt. Denna tvist belyser komplexiteten i offentlig upphandling och vikten av korrekt efterlevnad av lagar och regler. Regionernas beslut att överklaga visar på deras önskan att ifrågasätta domen och utmana de ekonomiska konsekvenserna.\Dessutom har Wall Street inlett handeln nedåt efter uttalanden från USA:s tidigare president Donald Trump, som varnade för att en hel civilisation riskerar att förintas. Dow Jones industriindex, S&P500-index och Nasdaq kompositindex visade alla negativa resultat kort efter öppningen. Denna nedgång reflekterar oron på finansmarknaderna över Trumps kommentarer och deras potentiella påverkan på geopolitiska spänningar och ekonomisk stabilitet. Marknadsreaktionerna visar hur känsliga investerare är för politiska uttalanden och hur snabbt rädsla kan sprida sig på börsen. Samtidigt har världen förlorat en legend. Albert Mazibuko, sångare i Ladysmith Black Mambazo, har avlidit, vilket markerar slutet på en era inom sydafrikansk musik. Hans bidrag till gruppen och samarbetet med Paul Simon på albumet ”Graceland” har lämnat ett outplånligt avtryck i musikvärlden. Dessutom har Kanye West stoppats från inresa i Storbritannien, vilket väcker frågor om yttrandefrihet och kulturell påverkan. Slutligen har polisen förlängt beslut om säkerhetszon i Stockholm och en man i Växjö dömts till nio års fängelse för mordförsök





