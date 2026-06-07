Nyheter på kvällen: Vattenläcka stör Göteborg, anmälningar om misshandel, och Space X-börsnotering för svenska sparare

Sammanfattning av kvällens händelser: en blandad bild av lokala incidenter, trafikstörningar och internationella nyheter. I Sverige pågår utredningar om misshandel i Helsingborg och Sölvesborg, en vattenläcka stör kollektivtrafik i Göteborg, och en raketavlossning riktades mot polis. Utomlands skedde militära konfrontationer mellan USA och Iran, en attack i Libanon, en skjutning i Ohio, och en tragis händelse med boskap i Norge. Dessutom återfanns en försvunnen pojke i Uppsala och en Swedish businessman blev allvarligt skadad i en oljebrand. Slutligen erbjuds svenska sparare unik tillgång till Space X-aktier i en massiv börsnotering.

En 13-årig pojke spelade boll på en innergård i Helsingborg igår kväll då en 60-årig man blev arg och slog honom. Mannen spottade också på pojkens mamma och sparkade mot hans högtalare.

Polisen har anmält misshandel. Det är oklart om pojken skadades. Samtidigt i Sölvesborg klockan 4 på natten hoppade tre ungdomar mellan 17 och 20 år på en ordningsvakt när de nekats inträde på en camping. De anföll också en 50-årig campinggäst och slog honom i ansiktet innan de försvann.

Även här har polisen anmält misshandel. I Göteborg orsakade en vattenläcka mellan Gamlestads torg och SKF stor perturbation för spårvagnstrafiken under söndagsmorgonen. Linje 6 ställdes in mellan Ullevi Södra och Aprilgatan, medan linjer 7 och 11 också påverkas mellan Gamlestads torg/Centralstationen och Komettorget. Ersättningsbussar sattes in och problemen förväntades vara lösta fram till lunchtid.

Under en tidig kväll blev en polispatrull utsatt för en raket som avlossades från ett förbipasserande fordon samtidigt som de halade flaggan. En 25-årig man misstänks för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt ordningslagen, men ingen polis skadades. I Morteninternationella frågor rapporterade USA att amerikanska styrkor skjutit ner två iranska drönare som hotade sjötrafik vid Hormuzsundet. Detta inträffade samtidigt som Iran svarade med robotattacker mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain.

I Mellanöstern dödades två personer och 22 skadades i en israelisk attack mot södra Libanon i staden Saksakiyeh, trots en nyligen förlängd vapenvilja mellan länder. I Toledo, Ohio, skedde en skjutning på en festival där flera personer skadades och minst fem rapporterats med skottskador. Polisen söker gärningsmän utan att ha gjort några gripanden hittills. I Norge drabbades en norska djurskötare av en tragedi när elva av sina kor dödades av blixtnedslag under ett kraftigt oväder i Våler.

Djuren sökte skydd under buskar och träd men överlevde inte. I Uppsala hittades en försvunnen sexårig pojke som försvunnit från sin skola på en rosa sparkcykel, han återfanns och mår bra. Ytterligare en händelse involverar en man i 30-årsåldern som kom till intensivvård efter en oljebrand på en spis i Tvärskog, Kalmars kommun.

Slutligen, svenska småsparare får möjlighet att teckna aktier i Space X i en historisk börsnotering som förväntas bli en av de största någonsin med en siktad värdering på cirka 1 770 miljarder dollar





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Misshandel Helsingborg Sölvesborg Vattenläcka Göteborg Spårvagn Polis Raket USA Iran Hormuzsundet Libanon Israel Skjutning Toledo Norge Blixtnedslag Kor Uppsala Sparkcykel Oljebrand Kalmar Space X Börsnotering Aktier Elon Musk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nationaldagen nalkas: Så firar du den i GöteborgNationaldagen nalkas och du kanske undrar vad du ska göra? Förra året intog Håkan Hellström Ullevi men i år finns annan musik att lyssna till. Här finns några potentiella ställen att besöka på lördag.

Read more »

Tågstopp mellan Göteborg och StockholmSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Mannen som byggde GöteborgVi göteborgare vandrar för all framtid i Albert Lilienbergs fotspår.

Read more »

Mannen i 30-årsåldern i Kalmar, Noteringen av Space X och övriga nyheterEn man i 30-årsåldern fick föras till Länssjukhuset i Kalmar efter en oljebrand på en spis i Tvärskog. Svenska småsparare får möjligheten att teckna aktier i Elons Musks företag Space X. En bil har kört av vägen och voltat på riksväg 70 öster om Mora. En man i 85-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans. En man i 20-årsåldern på cykel har blivit påkörd av en äldre kvinna i bil. Kollisionen skedde i Uppsala. Antalet bekräftade ebolafall i Östafrika är uppe i 471. Enligt beräkningar från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC riskerar det pågående utbrottet utan kraftfulla insatser att bli värre än det som härjade i Västafrika 2014. Berg- och dalbanan Insane på Gröna Lund är fortsatt avstängd efter en olycka. En man har dött efter att ha blivit biten av en haj utanför Australien. Ryssland säger sig ha skjutit ned 25 drönare nära S:t Petersburg.

Read more »