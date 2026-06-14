Nyheter på svenska: Mordförsök, Iranprotester, dödade bönder i Nigeria

Sammanfattning av aktuella händelser: Polis undersöker mordförsök efter att man nära drunknat på Gotland, protester i Iran kring fredsavtal med USA, minst 17 bönder skjutna i Nigeria, Viktor Orbán återvald som partiledare och planerat möte mellan Trump och Zelenskyj.

En man har förts till sjukhus i ambulanshelikopter med livshotande skador efter att ha varit nära att drunkna vid Karlsöbåten i Klintehamn , enligt polisen. Larmet kom in strax efter klockan 06 på morgonen och en man har gripits misstänkt för mordförsök .

Polisens presstalesperson Ola Österling berättar att en förundersökning har inletts och att platsen är avspärrad för en brottsplatsundersökning. Hela Gotland har rapporterat om händelsen. I ett annat fall har en man skadats i ett bråk utanför en restaurang i centrala Uddevalla. En person skadades av ett vasst föremål och den skadade mannen, i 20-årsåldern, fördes till sjukhus där han var vaken och talbar.

En man i 30-årsåldern har gripits för misstänkt mordförsök, rapporterar SVT. Protester har brutit ut i Iran efter att utrikesminister Abbas Araghchi diskuterat en fredsöverenskommelse med USA. Demonstranter skanderade "död åt den vanhedrande Araghchi" utanför utrikesdepartementet. Araghchi uppgav att inget avtal var påskrivet men att en överenskommelse aldrig varit närmare.

USA:s president Donald Trump hävdade att avtalet skulle undertecknas på söndag, vilket han sedan bekräftade påTruth Social där han också uppgav att Hormuzsundet skulle öppnas för all sjöfart. Minst 17 bönder dödades i ett angrepp på jordbruksmarker i Zamfara, Nigeria. Beväpnade män attackerade arbetande bönder i samhället Goron Namaye. Ingen grupp har tagit ansvar.

Delstatsregeringen i Zamfara har vägrat förhandla med gärningsmännen och uppmanar regeringsstyrkor att bekämpa gruppen som flytt till ett skogsområde. Viktor Orbán har återvalts som partiledare för Ungerns Fidesz på partiets kongress i Budapest. Den 62-årige fick 729 av 737 röster, trots att han avgick som premiärminister i maj efter 16 år vid makten.

USA:s president Donald Trump kommer att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Frankrike under G7-mötet i Evian mellan 15 och 17 juni, enligt en källa i hans administration





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