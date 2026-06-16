Polis utreder skjutning i Haninge, sanktioner mot Iran lättas, död i villabrand, ryska skott mot yacht, arbetsplatsolyckor, farligt föremål i Göteborg, norsk prins inställer uppdrag, friad för uppmaning till självmord, och Ericssons nya vd - sammanställning av dagens viktigaste nyheter.

Under kvällen inkommer till polisen en rapport om skottlossning i Jordbro , Haninge kommun. På plats bekräftas att en person har skjutits. Offret transporteras av ambulans till sjukhus och ska vara vid full medvetenhet samt talbar.

Skyttaletet ska ha skett på en utomhus-parkering. Polisen arbetar på plats med att säkra bevis och en aktiv jakt på gärningspersonen pågår. Samtidigt meddelas det att internationella sanktioner mot Irans oljeexport kommer att skärpas som ett led i en överenskommelse mellan USA och Iran på väg mot ett fredsavtal. Oljepriset faller kraftigt som följd av dessa nyheter.

Enligt Wall Street Journal kommer USA att partialt häva sina sanktioner mot Irans oljeexport, medan detaljerna om överenskommelsen framöver är oklara. Ytterligare sanktioner mot Irans transportsektor och finansiella transaktioner planeras också att minskas. Beslutet om oljesanktionerna ska träda i kraft omedelbart och kommer ekonomiskt att gynna Iran. I ett annat fall har en person avlidit efter en brand i en villa i Svenljunga.

Branden har enligt polisen startat på en altan intill villan. Offrets identitet är ännu inte fastställd. Polisen inleder en utredning av orsaken. På havet har en rysk flottas besättning avfyrat varningsskott mot en yacht mellan Isle of Wight och Normandie.

Detta inträffar kort efter att Storbritannien presenterade nya sanktioner mot Ryssland och dess skuggflotta, och bara efter att brittiska trupper hade ombordlagt det ryska tankfartyget Smyrtos i Engelska kanalen. På en arbetsplats i Örtofta, Eslöv, har en person skadats efter att ha fått ett tungt föremål över benet. Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka med vållande till kroppsskada. Skadad person har transporterats till sjukhus.

På en skjutbana i Piteå har en kvinna i 30-årsåldern råkat ut för ett skott och fått en kulfragment i överkroppen. Kvinnan ska vara vak och talbar utan allvarliga skador men har ändå transport hit till sjukhus. Utredningen bedrivs som en arbetsplatsolycka. I Göteborg, Gårda vid Scandinavium, har ett misstänkt farligt föremål hittats.

Alarmet gick strax före tre på förmiddagen. Det har inte inträffat någon explosion, enligt SOS Alarms贴切are否. Bombsäkerhetstjänsten kallades in men de två handgranater som identifierades var oladdade. Butiken evakuerades tillfälligt men avspärrningen lyftes klockan tolvvart och granaterna konfiskerades av polisen.

Det norska kungahuset meddelar att Kronprins Haakon inställer ytterligare officiella uppdrag, antagligen på grund av hans fru Prinsessa Mette-Marit's hälsotillstånd. I Vänersborgs tingsrätt frias en man åtalad för uppmaning till självmord i fyra fall. Rätten finner att målsägandarna själva aktivt sökt upp honom och bett om instruktionsmaterial, och att det inte finns bevis på att han påverkat deras beslut på ett otillbörligt sätt. Rättegången handlade om att han skickat detaljerade instruktioner och i två fall även läkemedel via sociala medier.

Slutligen meddelar Ericsson att vd Börje Ekholm kommer lämna sin post den 30 september och ersätts av Per Narvinger. Ekholm kommer att vara senior rådgivare till den nya vd:n fram till den 15 juni nästa år





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