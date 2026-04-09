Nyheter: Rattfylla, narkotikabrott, dödsfall i lavin, pingviner hotade, gängstraff och rysk ubåtsoperation

En sammanfattning av aktuella nyheter: Norges vice talman erkänner rattfylla, narkotikabrott i Haparanda, dödsfall i lavin i Norge, kejsarpingviner utrotningshotade, nya gängstraff och Storbritannien avbröt rysk ubåtsoperation.

Norges förste vice talman i Stortinget, Morten Vold från Fremskrittspartiet, har erkänt att han kört rattfull under påskhelgen. Vold meddelade via Facebook att han länge brottats med problem och gjort allvarliga misstag, och att han inte tagit itu med sina svårigheter i tid. Han erkänner att han har ett alkoholproblem och behöver vård för att komma ur det.

\I ett annat fall åtalas en 36-årig man i Haparanda för grovt narkotikabrott efter att tulltjänstemän upptäckte honom med tre kilo kokain gömt i strumpor. Mannen, som försökte fly när han konfronterades, visade sig ha förfalskat fransk pass och vara turkisk medborgare med tidigare narkotikadomar i Finland. Samtidigt rapporteras om en svensk man i 35-årsåldern som omkom i en lavin i Norge under påsken. Även en kvinna i 30-årsåldern miste livet i samma lavin. I Borås har en man i 30-årsåldern dömts till fängelse i tre år och två månader för våldtäkt och sexuellt ofredande efter att ha attackerat en kvinna i ett badhus. Han ska också betala skadestånd på 150 000 kronor. \I en annan utveckling nekar den man i 45-årsåldern som gripits för dubbelmordet i Brattås 2005 till brott. Dessutom har klimatförändringarna i Antarktis lett till att kejsarpingviner nu klassas som utrotningshotade, från tidigare statusen 'nära hotad'. International Union for Conservation of Nature (IUCN) pekar på att pingvinernas habitat, havsisen, försvinner på grund av klimatförändringarna, vilket hotar deras överlevnad. I Sverige föreslår regeringen en proposition om att dubblera straffen för brott som begås i gängmiljö, med start den 1 augusti. Lagförslaget har dock kritiserats av Lagrådet. Slutligen har Storbritannien avslöjat att de avbröt en rysk undervattensoperation nära brittiskt vatten tidigare i år, där ryska ubåtar planerade att sabotera undervattenskablar. Och ytterligare en person har gripits i Sverige misstänkt för inblandning i ett mordförsök utanför ett fängelse i Nederländerna





