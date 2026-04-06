Nyheter: Skada för Gais, trafikolycka på E22, Dylans låtutkast hittat och korruptionsanklagelser inom skidlandslaget

En sammanfattning av aktuella nyheter: Gais drabbas av skada, allvarlig trafikolycka på E22, Bob Dylans låtutkast hittat, korruptionsskandal i det kroatiska skidlandslaget och andra viktiga händelser.

Gais fick ett tungt bakslag inför Allsvenska premiären när landslagsmannen Gustav Lundgren tvingades utgå med skada under uppvärmningen. Händelsen inträffade strax innan mötet med Djurgården på Gamla Ullevi, vilket innebar att Lundgren, som var uttagen i startelvan, inte kunde medverka i matchen. Tränaren Fredrik Holmberg bekräftade att Lundgren drabbats av en hälskada, vilket satte stopp för hans spel i premiären.

Lundgrens frånvaro är särskilt kännbar med tanke på hans nyliga insats i landslaget, där han i tisdags var delaktig i Sveriges avgörande mål i playoff-finalen mot Polen, vilket säkrade en plats i sommarens VM. Denna händelse markerar en besvikelse för både spelaren och laget, som nu måste anpassa sig till hans frånvaro i en kritisk start på säsongen.\E22 drabbades av en allvarlig olycka när 13 fordon kolliderade i höjd med Ysane i riktning mot Sölvesborg. Olyckan, som orsakade stopp i båda riktningarna, ledde till att åtta personer fördes till sjukhus. Polisen och ambulanspersonal var snabbt på plats för att hantera situationen, och en utredning pågår för att fastställa orsaken till krocken. Även om det spekuleras om att det kan röra sig om en kökrock, har polisen ännu inte kunnat ge mer detaljer. Samtidigt rapporteras om att stjärnanfallaren Anna Anvegård är tillbaka i full form, och visade prov på sin skicklighet i Häckens match mot Vittsjö. Anvegård, som genomgick en knäoperation i vintras, spelade i första halvlek i Häckens premiärmatch och bidrog till segern med både en straff och ett eget mål. Dessutom har ett utkast till Bob Dylans låt ”I'm not there” hittats i en bok av poeten Allen Ginsberg. Upptäckten av den maskinskrivna texten, som hittades i en förstautgåva av Ginsbergs bok ”Ankor Wat”, ger en fascinerande inblick i Dylans kreativa process. Utkastet, som upptäcktes nästan sextio år efter att låten skrevs, ger en unik chans att se hur en av musikhistoriens mest ikoniska låtar tog form. \Vidare rapporteras om en korruptionsskandal inom det kroatiska alpinlandslaget, där landslagschefen Vedran Pavlek anklagas för att ha lurat förbundet på stora summor pengar. Pavlek, som är efterlyst av Interpol, misstänks ha förskingrat runt 325 miljoner kronor under en tioårsperiod. Samtidigt har NBC-programledaren Savannah Guthrie återvänt till Today-show efter att ha varit borta på grund av sin mammas försvinnande. I Bangladesh har en nödvaccinationskampanj inletts efter ett omfattande mässlingsutbrott, med ett stort antal dödsfall som följd. I Hässleholm har ett misstänkt farligt föremål hittats och sprängts i Hovdala naturreservat, vilket krävde en omfattande räddningsinsats. Slutligen har ett elfel orsakat stopp i tågtrafiken mellan Flemingsberg och Södertälje syd, vilket påverkar tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg





