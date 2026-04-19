Nyheter: Skjutning, energipriser, partiskatt, kunglig biografi, motorsportolycka och strejk

Sammanfattning av aktuella nyheter som inkluderar en skjutning med personskador, Europeiska kommissionens förslag om distansarbete för att hantera energipriser, Vänsterpartiets beslut om partiskatten, den officiella biografin om drottning Elizabeth II, en dödlig olycka vid en motorsporttävling i Tyskland, och en strejk inom hotell- och restaurangbranschen i Norge. Dessutom uppges Kanye West ha fått fler konserter inställda och Peru väntar på slutresultat i presidentvalet.

Flera personer har förts till sjukhus med skador efter en skjutning. Polis anlände till platsen under pågående skottlossning. Universitetet har uppmanat allmänheten att undvika området eller vara vaksamma.

Europeiska kommissionen föreslår att medlemsländerna ska uppmuntra till distansarbete för att mildra effekterna av stigande energipriser, enligt Financial Times. Förslaget, som kan komma att inkludera subventionerad kollektivtrafik och sänkt moms på energisnåla lösningar, liknar åtgärder som presenterades 2022 under energikrisen utlöst av Rysslands invasion av Ukraina.

Riksdags-, region- och kommunpolitiker från Vänsterpartiet har beslutat att inte sänka sina partiskatter, trots ett förslag från partistyrelsen. Ombuden vid partiets kongress i Örebro ansåg att partiskatten bör behållas på nuvarande nivå med hänvisning till att många kämpar ekonomiskt.

Historikern Anna Keay har fått i uppdrag av den brittiska kungafamiljen att skriva den officiella biografin om drottning Elizabeth II. Keay kommer att få tillgång till drottningens personliga och officiella handlingar samt tala med anhöriga och personal.

En förare omkom och flera personer, inklusive en ung svensk kvinna, skadades i en masskrasch under kvalet till 24-timmarsloppet Adac på Nürburgring i Tyskland. En 66-årig finländare avled senare av sina skador. Den skadade svenskan vårdas på sjukhus för observation.

Nästan 2000 anställda inom hotell- och restaurangbranschen i Norge har gått ut i strejk efter att förhandlingar om löner och villkor brutit samman. Konflikten drabbar över 100 hotell och restauranger i Oslo och Bergen. Fackförbundet Fellesforbundet menar att de anställda har låga löner men samma utgifter som andra, och att strejk är den enda utvägen utan ett bud om reallöneökning.

Kanye West har fått flera planerade konserter inställda på grund av antisemitiska uttalanden, och nu stoppas han även från att uppträda på en fotbollsarena i Basel, Schweiz. Fotbollsklubben FC Basel motiverar beslutet med att det ligger i linje med deras värderingar. Tidigare har hans spelningar i Polen och Frankrike ställts in, och han har nekats inresetillstånd till Storbritannien.

Efter ett kaotiskt val i Peru dröjer det en månad innan resultatet för presidentvalet är klart. Cirka 93 procent av rösterna är räknade, och de två främsta av de 35 kandidaterna går vidare till en andra omgång. Tidigare presidentdottern Keiko Fujimori leder, men kampen om andraplatsen är jämn mellan vänsterkandidaten Roberto Sánchez Palomino och den ultrakonservative Rafael López Aliaga.





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skjutning Energipriser Partiskatt Kunglig Biografi Motorsportolycka

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »