Nyheter: Vägar avstängda, våldshandlingar och ekonomiska förändringar

Sammanfattning av aktuella nyheter: Väg E20 avstängd efter djurtransportolycka, lägenhetsbrand och våldsam attack på Haiti. Samtidigt rapporteras om gripanden, militära attacker och ekonomiska förändringar på den globala marknaden.

E20 avstängd på grund av höns En djurtransport välte på E20 i höjd med Götene under tidiga onsdagsmorgonen, vilket ledde till att flera burar med höns tappades ut på vägbanan. Väg E20 stängdes av för sanering och uppröjning, vilket rapporterades av Sveriges Radio. Enligt Skaraborgs Läns Tidning var vägen åter öppen vid 04.40-tiden efter att räddningstjänsten sanerat området. Incidenten orsakade trafikstörningar under morgontimmarna.

En lägenhetsbrand i Förslöv, Båstads kommun, inträffade natten mot onsdag. En person fick föras till sjukhus med oklara skador. Räddningstjänsten bekämpade branden, och utredning pågår för att fastställa brandorsaken. Samtidigt, på Haiti, har minst sju personer dödats i en våldsam attack utförd av beväpnade gäng. Attacken, som inträffade i staden Seguin, tros vara en hämndaktion efter ett gripande av en gängmedlem. En polisstation och två polisbilar sattes i brand under attacken. Området är hårt drabbat av våld och kontrolleras delvis av kriminella gäng.

Flera händelser har inträffat runt om i världen. I Borås greps två personer efter ett bråk vid ett sjukhus natten mot onsdag. Händelsen rubriceras som grov misshandel, och en person fick en huvudskada. USA:s militär genomförde en attack i östra Stilla havet, vilket resulterade i fyra döda. Vicepresident JD Vance meddelade att USA fortsätter att förhandla med Iran. Rysslands oljeintäkter ökade kraftigt i mars, medan den globala ekonomiska tillväxten justerats nedåt. Lufthansa har ställt in hundratals flygningar på grund av strejk, och förhoppningar om fred i Irankriget lyfte USA-börserna





