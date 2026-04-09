Nyhetskavalkad: Brand på flygplats, börsfall, bostadsprisökningar och politiska spänningar

En sammanfattning av dagens mest betydande nyheter, inklusive brand på Säve flygplats, aggressiv hundattack, domar för stölder, börsreaktioner, en rymd sköldpadda, prisutveckling på bostadsmarknaden och politiska spänningar kring Nato.

En dramatisk torsdag präglades av en rad händelser, från bränder och rymningar till börs fall och prisuppgångar på bostadsmarknaden. Säve flygplats utanför Göteborg drabbades av en kraftig brand i solceller på taket. Räddningstjänsten var snabbt på plats efter larmet som inkom vid 11:30. Insatsen pågick fortfarande under eftermiddagen och det fanns ännu inga uppgifter om brandens spridningsrisk.

Samtidigt fick en tågvärd i Hallsberg erfara en aggressiv hundattack när en passagerare utan biljett skulle kontrolleras. Hunden, efter att ha undkommit polisen, rymde ut på spårområdet, vilket ledde till ett tillfälligt stopp av tågtrafiken. \I en annan utveckling dömdes två män till fängelse i två år och tre månader för en rad stölder riktade mot äldre personer i butiker runt om i Sverige. De grova stölderna och bedrägerierna, som ägde rum mellan oktober 2025 och februari 2026, involverade bland annat distraheringstekniker för att stjäla plånböcker. Männen, som var verksamma i flera städer, kommer även att utvisas och ska betala skadestånd. Parallellt med dessa händelser reagerade Stockholmsbörsen negativt på stigande oljepriser och en orolig omvärld. Oljepriset ökade efter Irans beslut att stänga Hormuzsundet, vilket ledde till en nedgång på OMXS-index. Nedgången speglade en bredare negativ trend på de globala aktiemarknaderna. Även i Asien noterades nedgångar, medan USA-börserna visade en svagare tendens jämfört med gårdagens uppgångar.\Utöver dessa större nyheter rapporterades också om en sköldpadda som hittats vilse i Hågadalen i Uppsala. Den något ovanliga rymlingen togs om hand av polisen, som nu söker efter dess ägare. En stulen bil, som körde på E6 utanför Göteborg, stoppades efter en biljakt. I bilen befann sig en 15-årig pojke som misstänks för en rad brott, inklusive våld mot tjänsteman. På bostadsmarknaden visade statistiken en positiv utveckling, med ökade priser på både bostadsrätter och villor. Lägenhetspriserna steg, särskilt i Storstockholm, och villapriserna ökade i alla storstadsområden. Marknadens utveckling, trots en orolig omvärld, tyder på en fortsatt flyttbehov och en ökande betalningsvilja, enligt Mäklarsamfundet. Till sist, präglades dagen av politiska spänningar, särskilt kring Natos roll. Donald Trump uttryckte sin ilska över Natos agerande och stödet till USA och Israels agerande gentemot Iran, vilket ytterligare belyser den komplexa geopolitiska situationen





Ekonomi Utrikes Brand Börs Bostadsmarknad Stölder Nato

