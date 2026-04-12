Nyhetskavalkad: Gripanden i London, rymdfärder, golfdrama och ekonomiska utmaningar

En sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive gripanden av propalestinska demonstranter, astronauters återkomst från månuppdraget, Ludvig Åbergs prestationer i US Masters, rekord i fotboll, olyckor, flygbolags nedskärningar och beslag av narkotika.

Över 500 propalestinska demonstranter i London har gripits efter att ha visat stöd för den förbjudna aktivistgruppen Palestine Action. Detta sker efter en våg av protester och aktioner som riktats mot Israel och dess politik. Demonstranterna anklagas för att ha brutit mot lagar som förbjuder stöd till terroristorganisationer, trots att en domstol tidigare beslutat att regeringen inte har rätt att terrorstämpla gruppen.

Även om domen klargjorde bristen på rättslig grund för att förbjuda Palestine Action, kvarstår förbudet och terrorstämplingen på grund av ett överklagande. Detta leder till en fortsatt spänd situation mellan demonstranter och myndigheter, vilket resulterar i en ökning av gripanden och en intensifiering av konflikten.\Samtidigt har det varit glädje i rymden. De fyra Artemis II-astronauterna återvände till jorden efter ett tio dagar långt uppdrag runt månen. På Nasas Johnson Space Center i Houston, Texas, välkomnades de med kramar och stående ovationer. Astronauterna berättade om sina upplevelser, där missionsspecialisten Christina Koch uttryckte att deras intryck av ”lilla jorden” inte bara var vår planet, utan även ”all svarthet runt den”. Denna återkomst markerar ett viktigt steg i rymdutforskningen och inspirerar människor världen över. I kontrast till detta, och till jordiska problem, följer vi svensk golfspelare Ludvig Åbergs prestationer i US Masters. Efter en tuff start har Åberg visat prov på både styrka och svaghet. Han är totalt tre under par, men långt ifrån ledning. Med sju birdies och fyra bogeys under tredje dagen, visar Åberg potential, men också de utmaningar som golfmajorn erbjuder. Samtidigt kämpar Alex Norén, som gick runt på tre under par och ligger totalt +1. Stora prispengar står på spel, med vinnaren som erhåller 4,5 miljoner dollar. Rory McIlroy leder tävlingen.\I andra nyheter, Bayern München satte rekord i bortamötet med St Pauli, där de gjorde sitt 102:a mål för säsongen. Laget fortsätter att dominera och visar sin styrka i Bundesliga. I Kiruna har en allvarlig olycka inträffat då en malmbil vält, vilket resulterat i att en man skadats allvarligt. Polisen utreder händelsen och mannen vårdas på sjukhus. Dessutom har flera flygbolag, inklusive Cathay Pacific, beslutat att minska antalet avgångar på grund av stigande bränslepriser, drivet av Irankriget. Detta beslut kommer att påverka resenärer och illustrerar de ekonomiska konsekvenserna av geopolitiska spänningar. Lufthansa står också inför strejk av piloter, vilket kommer att störa flygtrafiken. Slutligen har brittiska myndigheter gjort tillslag och beslagtagit kokain till ett värde av nästan 5 miljarder kronor, gömt i en last med bananer. Detta visar på omfattningen av narkotikahandeln och myndigheternas fortsatta arbete med att bekämpa organiserad brottslighet. E22 är avstängd vid Gladhammar på grund av lastbilsbrand





