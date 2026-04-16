Nyhetskoll: Duschkrav, kriminella gäng, stulna bussar och internationella racingtalanger

En sammanfattning av aktuella händelser från Sverige, inklusive nya regler för skolmiljöer, rekrytering av unga tjejer till kriminella nätverk, ovanliga brott, framgångar inom sport och underhållning, samt trender inom teknik och hälsa.

På Johan Skytteskolan i Älvsjö, söder om Stockholm, har man länge kämpat med att få eleverna att duscha efter idrottslektionerna. Trots tillgång till duschar med frostat glas och avdelare med draperi, är det en marginell andel elever som faktiskt använder sig av dessa faciliteter. Situationen har lett till att Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, föreslagit att alla nybyggda och renoverade skolor ska utrustas med separata duschbås för att förbättra hygienvanorna bland eleverna.

I en oroande samhällsutveckling rapporteras det att allt fler tonårstjejer rekryteras av kriminella gäng. Enligt SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu anpassar gängen kontinuerligt sina metoder för att undgå polisens uppmärksamhet, vilket gör rekryteringen mer sofistikerad. Salihu belyser även att det finns tydliga gemensamma nämnare i karaktärsdragen hos de unga flickor som gängen riktar in sig på. Denna trend väcker allvarliga frågor kring ungas sårbarhet och de metoder som kriminella nätverk använder för att expandera. Ett uppseendeväckande fall av vandalism och bilstöld inträffade nyligen när en 14-årig pojke från Norge stal en stadsbuss strax söder om Oslo. Pojken lyckades färdas en betydande sträcka och nådde fram till Uddevallabron innan norsk polis upptäckte stölden. Svensk polis kopplades snabbt in i fallet och kunde slutligen stoppa den unge busstjuven i Stenungsund tidigt på tisdagsmorgonen. Händelsen belyser de utmaningar som kan uppstå vid gränsöverskridande brottslighet och vikten av internationellt polisamarbete. TV-programmet Förrädarna, som har fått stor spridning och sålts till 40 länder, inklusive Sverige, väcker debatt kring upphovsrätt och originalitet. Programmet, som sänds på TV4, liknar många vid det populära sällskapsspelet Maffia, där deltagarna försöker identifiera och rösta ut en hemlig grupp maffiamedlemmar. Dimma Davidoff, skaparen av Maffia, menar att det ursprungliga spelet har upphovsrättsskyddats och att han varken erhållit ekonomisk ersättning eller erkännande från det nederländska produktionsbolaget. Davidoff anser att produktionsbolaget har agerat ohederligt. Spelvärlden skakas av rapporter om ett dataintrång hos Rockstar Games, utvecklarna bakom det efterlängtade spelet Grand Theft Auto VI (GTA 6). Hackergruppen ShinyHunters påstår sig ha fått tillgång till Rockstar Games servrar och en stor mängd data. Rockstar Games har bekräftat ett intrång, men enligt spelbloggen Kotaku menar företaget att den stulna informationen inte kommer att påverka organisationen eller dess spelare. Det här intrånget har väckt oro bland spelare och utvecklare om datasäkerheten inom spelindustrin. Alexia Danielsson, endast 16 år gammal, är redan en av Sveriges mest lovande racingtalanger. Nu tar hon steget till internationell tävling genom att debutera i Formel 4, en klass designad för unga förare som siktar mot högre nivåer som Formel 3, Formel 2 och Formel 1. Alexia är en av få utvalda till det prestigefyllda akademiprogrammet ”More than equal”, som har som mål att fostra en kvinnlig världsmästare i Formel 1. Samtidigt som hon satsar på racingkarriären, fortsätter hon med körlektioner för körkortet. Nyhetskoll har följt henne på en tur och testat hennes teoretiska kunskaper, och hela reportaget finns tillgängligt på SVT Play och Youtube. Det första avsnittet av säsong fyra av SVT-serien "Festen" har nyligen släppts för streaming på SVT Play. Serien belyser skådespelarna Sophia Martinssons och Edy Diazics upplevelse av att gå från att vara okända tonåringar till att bli kändisar, inte minst efter ett viralt klipp som spreds. Programmet ger en inblick i hur det är att hantera plötslig berömmelse och de utmaningar som följer med den. Sverige upplever en utbredd sömnbrist, särskilt bland unga. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för att hantera denna nationella sömnkris. Rekommendationerna presenterades under torsdagen och syftar till att öka medvetenheten och erbjuda lösningar för att förbättra sömnvanorna i befolkningen. I slutet av mars 2026 dömdes en far och son till fängelsestraff för grovt vapenbrott efter att ha 3D-printat vapen. Mellan åren 2024 och 2025 har antalet beslagtagna 3D-utskrivna vapen ökat markant, vilket indikerar en växande trend av illegal vapentillverkning med hjälp av ny teknik. Detta problem kräver nya strategier för brottsbekämpning och reglering. Den 10 april firas ”Bulle med bullens dag”, en tradition som innebär att en chokladboll placeras i en fralla. Denna skånska klassiker kan uppfattas som både udda och förvirrande för resten av landet, men Nyhetskoll har varit ute på stan för att fråga folk om deras egna, kanske lika ovanliga, matkombinationer. Frågan är om Sverige kan enas kring en sådan kulinarisk specialitet. I april väntas många gymnasieelever få sina preliminära antagningsbesked. Detta följs av en omvalsperiod innan de slutgiltiga beskedena skickas ut. Enligt Skolverket har andelen sökande till yrkesprogram ökat de senaste åren. Dock poängterar myndigheten att de mest populära programmen inte alltid överensstämmer med det faktiska arbetskraftsbehovet på marknaden, vilket kan leda till en obalans i framtida rekryteringar. Iran har upplevt en exceptionellt lång period av internetavbrott, hela 40 dagar, vilket är den längsta totala blockeringen av internet för ett land som tidigare haft tillgång till nätet. Denna information rapporteras av NetBlocks. Nyhetskoll undersöker möjligheten för en liknande situation i Sverige och huruvida ett sådant scenario skulle vara genomförbart i vårt samhälle. Priset på datorer har ökat markant under det senaste året, främst på grund av den ökade efterfrågan på RAM-chip. AI-jättarna köper upp stora volymer av dessa komponenter, vilket leder till minskat utbud och stigande priser. Denna trend påverkar inte bara priset på datorkomponenter utan även på i princip all teknologi som kräver dessa chip. Hälsoexperten och PT:n David Haroun bemöter vanliga påståenden och myter kring träning. Han diskuterar huruvida maskiner är bättre än fria vikter som skivstång och hantlar, om det är nödvändigt att träna till utmattning för muskeluppbyggnad, och om konditionsträning bör utföras sist efter styrketräning. Hans insikter ger vägledning för ett mer effektivt träningsupplägg. 15-årige Alexander Andersson har redan uppnått imponerande framgångar inom fotbollen. Han spelar i U17-landslaget, har skrivit kontrakt med Djurgårdens A-lag och debuterat i Allsvenskan, vilket gör honom historisk som den yngsta spelaren någonsin att uppnå detta. Hans talang och tidiga framgångar pekar mot en ljus framtid inom sporten. Yonatan, som arbetar som lärare på Kronobergshäktet i Stockholm, hjälper dagligen ett tiotal ungdomar med deras studier. Han observerar att studierna går bättre för flera av ungdomarna jämfört med deras tidigare erfarenheter i den ordinarie skolan, delvis tack vare den lugnare miljön i häktet. Kriminalvården ser en liknande positiv trend på anstalter runt om i landet, där studiestödet bidrar till rehabilitering och framtida möjligheter för intagna. Svensk Handel rapporterar att rekordmånga svenskar förväntas köpa rekordstora mängder godis i år. Inför påsken har Nyhetskoll undersökt vilka godissorter som är svenskarnas favoriter. Denna ökade konsumtion av godis återspeglar en kulturell tradition och en uppskattning av sötare njutningar, särskilt under högtider





