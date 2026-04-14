Nyhetsmorgon: Stulen buss, politiska skiften, sportframgångar och smärta hos kräftor

En sammanfattning av morgonens nyheter, inklusive en stulen buss i Stenungsund, politiska förändringar i Kanada och Ungern, en oväntad fotbollsseger för Leeds, samt en studie om smärtstillande medel för havskräftor. Rapporter om USA:s militära aktioner och gripandet av en brasiliansk medarbetare efter kuppförsök ingår också.

En rad händelser präglade nyhetsmorgonen, med allt från en stulen buss till politiska omvälvningar och sportsliga framgångar. I Stenungsund stoppades en norsk stadsbuss, stulen av en norsk pojke som kört över gränsen. Pojken omhändertogs av polisen och kommer att återlämnas till sina vårdnadshavare, medan bussen också tagits i beslag.

Samtidigt rapporteras om militära aktioner från USA, där en attack mot en båt som misstänks vara involverad i droghandel resulterat i två döda. Denna attack ingår i en serie sedan september, trots avsaknad av konkreta bevis för droganknytning.

I Kanada ser premiärminister Mark Carney ut att säkra en majoritetsregering efter val. Carneys Liberala parti ser ut att ha vunnit två av de tre återstående platserna i parlamentet, vilket innebär att partiet kan rösta igenom lagar utan att söka stöd från oppositionen. Denna utveckling följer på Carneys valseger i fjol, vilket kan innebära att hans parti sitter vid makten till 2029.

Ytterligare en händelse under morgonen var en explosion i Göteborg, där en handgranat detonerat vid en fastighet. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Materiella skador i form av krossade rutor och en skadad bil har rapporterats, men ingen har gripits i samband med händelsen.

Vicepresident JD Vance uttryckte besvikelse över Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbáns förlust i valet, men betonade samtidigt att USA kommer att samarbeta med den nya regeringen. Alexandre Ramagem, en medarbetare i försöket till kupp i Brasilien, har gripits i USA av migrationspolisen. Ramagem, tidigare politiker och underrättelsechef, dömdes till 16 års fängelse i september men flydde till USA. Gripandet skedde efter internationellt polissamarbete. USA:s president Donald Trump har uttryckt stöd för Bolsonaro.

I sportens värld tog Gabriel Gudmundssons Leeds ett stort kliv mot att säkra kontraktet i Premier League efter en oväntad vinst mot Manchester United. Leeds ökade därmed avståndet till nedflyttningsstrecket och Tottenham. Noah Okafor gjorde två mål tidigt i matchen, och trots en reducering från Casemiro kunde Leeds hålla undan till seger. Carlos Queiroz tar över Ghanas herrlandslag, efter att Otto Addo fick sparken, och ska leda laget i fotbolls-VM i Nordamerika. För Queiroz är detta ett i raden av många förbundskaptensjobb i olika länder.

En studie från Göteborgs universitet visar att smärtstillande läkemedel har effekt på havskräftor, vilket stärker teorin om att skaldjur kan känna smärta. Kräftor utsattes för elchocker och visade stressreaktioner, men dessa minskade med smärtstillande medel. Resultaten stödjer den fortsatta diskussionen om djurens välfärd och kan påverka lagstiftningen kring hanteringen av skaldjur





