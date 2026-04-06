Nyhetsöversikt: Brand på fotbollsplan, skada i allsvenskan, olycka på E22, comeback och litterära fynd

\I Norge stoppades en match i andradivisionen mellan Mjøndalen och Arendal efter att pyroteknik orsakat brand. Gräs och buskar bakom en läktarsektion fattade eld, vilket ledde till att matchen avbröts. Rökutvecklingen var så pass kraftig att den påverkade åskådarna och det fanns en risk för att elden skulle sprida sig. Lyckligtvis kunde branden släckas snabbt och matchen återupptogs efter en kort paus. Nio personer fick vård av sjukvårdspersonal efter att ha andats in rök, däribland två mammor med små barn. Samtidigt, på en annan arena, drabbades Gais av ett tungt bakslag inför den allsvenska premiären. Landslagsmannen Gustav Lundgren skadade sig under uppvärmningen och tvingades dra sig ur matchen. Skadan kommer vid en olycklig tidpunkt, då Lundgren nyligen varit med och spelat en avgörande roll i Sveriges landslagskval till VM. Denna händelse kastar en skugga över hans planerade medverkan i den allsvenska premiären.\På vägarna inträffade en allvarlig olycka på E22 i höjd med Ysane. Hela 16 fordon var inblandade i olyckan, vilket ledde till att vägen stängdes av. Polisen och ambulanspersonal fanns på plats för att hantera situationen och ta hand om de skadade. Inledningsvis rapporterades felaktigt att åtta personer förts till sjukhus, men den korrekta siffran var fem. Under tiden fortsätter andra positiva händelser att utspela sig. Stjärnanfallaren Anna Anvegård visade återigen sin kapacitet i damallsvenskan. I matchen mot Vittsjö ordnade hon en straff och satte själv 2–0-målet, vilket bidrog till Häckens seger. Anvegård har tidigare genomgått en knäoperation, och hennes återkomst är ett välkommet tillskott för laget. Utöver sportens värld hittas ett historiskt fynd. Ett utkast till Bob Dylans låt ”I'm not there” har upptäckts i en bok av poeten Allen Ginsberg. Utkastet, skrivet under 1967, ger en fascinerande inblick i Dylans kreativa process och musikaliska utveckling.\Parallellt med dessa händelser möts kontroverser. Artisten, som nu kallar sig Ye, möter kritik efter att ha utsetts till huvudakt på Wireless-festivalen i London. Hans tidigare antisemitiska uttalanden och hyllningar till nazism har lett till protester och uppmaningar om att förbjuda honom att resa in i Storbritannien. Inom idrottens värld skakas det kroatiska alpinlandslaget av en korruptionsskandal. Den mångårige landslagschefen Vedran Pavlek anklagas för att ha lurat förbundet på stora summor pengar. Pavlek är efterlyst av Interpol och anklagelserna är allvarliga, vilket kastar en skugga över det kroatiska alpina landslagets rykte. Slutligen har Bangladesh inlett en nödvaccinationskampanj efter ett omfattande mässlingsutbrott i landet, medan den amerikanska programledaren Savannah Guthrie återvänt till NBC:s Today-show efter sin mammas försvinnande, vilket visar på både personlig tragedi och professionell återgång





dagensnyheter / 🏆 7. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Fotboll Olycka Skada Musik Skandal

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

