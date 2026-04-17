Nyhetsöversikt: Försvunnen flicka i Lund, internationella spänningar kring Iran och Hormuzsundet, samt trafikutredningar och kungabesök

En sammanfattning av dagens viktigaste händelser, inklusive polisens sökande efter en försvunnen flicka i Lund, USA:s påståenden om en vapenvila mellan Israel och Libanon, oklara uttalanden från Iran gällande kärnteknik, samt rapporter om en öppen Hormuzsundet som påverkar globala marknader. Dessutom rapporteras trafikolyckor, en bortglömd låda med spindlar i Tyskland, identifiering av en avliden kvinna i Sverige, samt Sveriges statsminister och kungens internationella engagemang.

Under fredagen har flera händelser rapporterats runt om i Sverige och internationellt.

I Lund söker polisen efter en flicka under tio år som försvunnit. Allmänheten uppmanas att inte delta i sökandet för att inte störa polisens spårhundar, men uppmanas att kontakta 112 vid eventuella observationer eller upplysningar.

Samtidigt har USA:s president Donald Trump hävdat att Israel och Libanon nått en överenskommelse om en tio dagar lång vapenvila, där USA enligt Trump förbjudit Israel att bomba Libanon. Detta påstående ska ha överraskat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

I Kristianstad larmades polisen till en innergård där en kvinna blev biten av en lös hund, vilket ledde till att ett barn skadade sig i samband med händelsen. Båda har förts till sjukhus för kontroll och en anmälan gällande hundlagen kommer att upprättas.

Internationellt har det uppstått oklarheter kring Irans kärnteknikprogram. En talesperson för Irans utrikesdepartement har i statlig TV sagt att det aldrig varit aktuellt att lämna över anrikat uran till USA, vilket går emot Trumps tidigare påståenden om att Iran gått med på detta. USA överväger dock att skicka vicepresident JD Vance till Pakistan för att försöka nå ett nytt avtal med Iran, vilket skulle ske kort efter att tidigare förhandlingar brutit samman. Nyheten om Vances eventuella besök sammanfaller med Trumps uttalande om att Hormuzsundet åter öppnats.

I trafiken inträffade en olycka på E6:an vid Fyllinge där flera personbilar krockade med ett stillastående fordon. Fem personer var inblandade men inga allvarligare skador har rapporterats. Trafiken påverkades initialt men har nu återgått till det normala.

Hormuzsundet har förklarats helt öppet för kommersiell trafik, ett besked som mottagits positivt på finansmarknaderna med stigande börser och fallande oljepriser.

I ett mer ovanligt fall upptäcktes en bortglömd låda med 20 fågelspindlar på ett tåg i Tyskland. Ägaren, en 31-årig kvinna, identifierades och kunde hämta sina spindlar.

I Sverige har en kvinna som hittats avliden i vattnet utanför Hammarö identifierats. Hon hade varit anmäld saknad sedan januari, och polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson deltar i ett digitalt toppmöte om Hormuzsundet, arrangerat av Frankrike och Storbritannien, där ledare ska diskutera sjöfartsfrågor och säkerhet. Samtidigt befinner sig Sveriges kung Carl XVI Gustaf i Ukraina, där han träffar president Volodymyr Zelenskyj och deltar i en minnesceremoni. Detta är kungens första besök i Ukraina sedan krigsutbrottet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Krisen i Mellanöstern – Iran: Hormuzsundet öppet igenIrans utrikesminister Abbas Araghchi uppger att Hormuzsundet är ”helt öppet” för kommersiell trafik, rapporterar Reuters.

Read more »

Iran: Hormuzsundet är nu helt öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA och Iran nära uppgörelse: Frysta medel mot kärnvapen, Hormuzsundet öppetUSA och Iran förhandlar om en fredsplan som inkluderar frigörandet av 20 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar i utbyte mot att Iran avstår från anrikat uran. Samtidigt har Iran deklarerat att Hormuzsundet är öppet för kommersiella fartyg under vapenvilan i Libanon. Nyheterna skickar upp Stockholmsbörsen och pressar ner oljepriset.

Read more »

Trump och Iran: Hormuzsundet öppet igenJag är reporter på Expressens nyhetsredaktion, och skriver om det mesta som sker i vår omvärld. Såväl lokalt som nationellt och internationellt. Jag har jobbat på Expressen sen 2016, och har genom åren bevakat en hel del ekonomi – bland annat konsumentjournalistik och ekonomisk brottslighet – men också krim.

Read more »

– Börsen slutade kraftigt upp efter HormuzbeskedStockholmsbörsen lyfter kraftigt efter nya besked från Iran kring trafiken i Hormuzsundet.

Read more »

Iran öppnar Hormuzsundet – fortsatt blockad från USAHormuzsundet öppnas helt för handelsfartyg, ”i linje med vapenvilan i Libanon”, meddelar Iran. Men USA:s blockad mot iranska hamnar och fartyg i sundet fortsätter tills parterna når en överenskommelse. Beskedet har fått börsen att lyfta – men samtidigt kvarstår många oklarheter.

Read more »