En detaljerad sammanställning av aktuella nyheter rörande hantavirus i Argentina, PSG i Champions League, samt brott och politik i Sverige och världen.

I den argentinska staden Ushuaia pågår nu en kritisk och omfattande utredning för att fastställa källan till ett dödligt utbrott av hantavirus ombord på kryssningsfartyget MV Hondius.

Lokala myndigheter och utredare arbetar intensivt med att testa gnagare i området, då man misstänker att dessa djur bär på andesviruset, en särskilt aggressiv form av hantavirus. Enligt uppgifter från nyhetsbyrån AP är huvudteorin att de första smittade passagerarna, ett nederländskt par som var passionerade fågelskådare, exponerades för viruset under ett besök vid en täckt soptipp några dagar före fartygets avfärd. Det finns även indikationer på att paret besökte Chile och Uruguay under samma tidsperiod, vilket komplicerar bilden något.

Tragedin blev total när mannen insjuknade den sjätte april och avled efter en kort tids kamp mot sjukdomen. Hans fru insjuknade senare under hemresan och gick bort på ett sjukhus i Johannesburg i Sydafrika. Denna händelse har väckt stor oro kring hur zoonotiska virus kan spridas via turism och naturutflykter. Samtidigt har sportvärlden skakats av intensiva matcher i Champions League, där Paris Saint-Germain återigen har säkrat en plats i den prestigefyllda finalen.

I den avgörande semifinalen mot Bayern München lyckades PSG ta sig vidare med ett sammanlagt resultat på 6–5, efter att ha vunnit den första matchen med 5–4 i en spektakulär målfest. Den andra matchen i München slutade 1–1, där Ousmane Dembélé snabbt satte tonen genom att göra 1–0 redan efter två minuter och tjugofem sekunder med ett precist vänsterskott efter ett inlägg från kanten.

Trots att Bayern München pressade hårt under matchens andra halvlek och Harry Kane lyckades göra ett tröstmål i den fjärde tilläggsminuten, räckte det inte för att vända resultatet. Detta markerar andra året i rad som PSG når finalen, efter förra årets överlägsna 5–0 seger mot Inter. Den kommande finalen spelas den 30 maj i Budapest, där de kommer att möta Arsenal, som i sin tur lyckades eliminera Atlético Madrid i sin semifinal.

I Sverige har polisen hanterat flera olika brottmål under den senaste tiden. I Linköping har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för kränkande fotografering på en krog. Mannen ska ha placerat sin mobiltelefon på ett sätt som gjorde att han kunde filma kvinnor under deras toalettbesök, och totalt fyra kvinnor tros ha utsatts innan mannen konfronterades. Han flydde initialt från platsen men greps kort därefter på en annan krog i närheten.

I Södertälje har räddningstjänsten ryckt ut till en villa efter rapporter om en kraftig explosion. Det visade sig att smällen orsakat en mindre brand i ett buskage, men lyckligtvis uppstod inga skador på själva bostadshuset. Ytterligare ett allvarligt fall har rapporterats från Härjedalen, där en kvinna i 40-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök. Polisen larmades till en bostad där en skadad man hittades, och kvinnan misstänks ha attackerat honom med ett tillhygge.

På den internationella politiska och ekonomiska arenan har fokus legat på USA och dess inre angelägenheter. Handelsminister Howard Lutnick har vittnat bakom stängda dörrar om sina kopplingar till den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Vittnesmålet har beskrivits som nervöst och oärligt, där ledamoten Yassamin Ansari från Arizona uttalat att nivån av lögner i rummet var ofattbar. Lutnick har tidigare erkänt att han och hans familj besökte Epsteins ö i Karibien år 2012, men han har gång på gång ertappats med osanningar.

Samtidigt har New York-börsen visat en stark positiv trend, drivet av hopp om fred mellan USA och Iran. Dow Jones steg med 1,2 procent, S&P 500 med 1,5 procent och Nasdaq med 2 procent vid stängning. Avslutningsvis har Norges bonusprins, Marius Borg Høiby, fått ett nej från tingsrätten i Oslo gällande sin begäran att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja på kronprinsparets egendom Skaugum





Hantavirus Champions League Kriminalitet Politik Ekonomi

